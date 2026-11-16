Il notebook ASUS Vivobook S14 è in sconto su Amazon per il Black Friday

In occasione del Black Friday è attualmente disponibile su Amazon il notebook ASUS Vivobook S14 a 579 € rispetto al prezzo mediano di 699 €, permettendoti di risparmiare il 17%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Buone prestazioni e colori vividi

Questo notebook è dotato di pannello 2.5K da 14" in formato 16:10 con 100% sRGB e luminosità di 400 nit, per offrirti immagini dai colori vividi. Il dispositivo pesa solo 1.35 kg e ha uno chassis compatto e facile da portare ovunque tu voglia. Inoltre, è alimentato dal processore Snapdragon X1 con GPU Adreno e NPU dedicata, per attività fluide e consumi ridotti.

Le caratteristiche del notebook ASUS Vivobook S14

Per quanto concerne la connettività e altre caratteristiche, troviamo porte USB, HDMI 2.1, Wi-Fi 6E, webcam FHD e una tastiera retroilluminata con Copilot key. Specifichiamo che il caricatore non è incluso, ma è possibile utilizzare un alimentatore USB-C che possiedi già. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.