Le cuffie cablate HyperX Cloud III sono in sconto su Amazon per il Black Friday

In occasione del Black Friday, su Amazon sono disponibili le cuffie cablate HyperX Cloud III a 59,99 € rispetto al prezzo mediano di 76,98 €, permettendoti di risparmiare il 22%. Se sei interessato, puoi acquistare la tua colorazione preferita cliccando direttamente sui box qui sotto: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Audio immersivo, cuscinetti confortevoli e altre caratteristiche
Queste cuffie cablate tramite USB-C 2.0 offrono una buona qualità audio per chiamate nitide e un'esperienza di gioco immersiva. La tecnologia DTS Spatial Audio aumenta la qualità, con una localizzazione precisa del suono e Virtual 3D Sound, mentre i controlli presenti sul padiglione garantiscono un accesso istantaneo ai principali comandi. Si tratta comunque di cuffie compatibili sia con PC che con le principali console, nonché con i dispositivi mobili.
Inoltre, l'archetto di resistente metallo e ricoperto di memory foam lo rende particolarmente resistente, mentre i cuscinetti auricolari rivestiti in similpelle morbida garantiscono il massimo comfort durante le sessioni di gioco. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.