Jensen Huang vuole tornare alla guida di NVIDIA, con il supporto di vari personaggi influenti

A pochi giorni dalla sua clamorosa defenestrazione, Jensen Huang starebbe pensando a un ritorno alla guida di NVIDIA e potrebbe contare anche su un notevole supporto di vari alleati: considerando che la conferenza trimestrale della compagnia è prevista per domani, è possibile che emergano novità a breve.

Come abbiamo visto, la settimana scorsa Jensen Huang si è dimesso da Nvidia una volta perso il supporto del board degli azionisti a causa dello scandalo delle sue frequentazioni extraconiugali, in particolare con quella che potrebbe essere stata addirittura una spia cinese, e da lì abbiamo assistito a un crollo nel valore delle azioni dell'azienda.

Tuttavia, la situazione è ancora in divenire e molti stanno spingendo per un clamoroso ritorno di Huang alla guida della compagnia, con tanto di possibile appoggio da parte della Casa Bianca, almeno in base al piano che sarebbe stato svelato dal Financial Times in queste ore.