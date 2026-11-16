Jensen Huang vuole tornare alla guida di NVIDIA, con il supporto di vari personaggi influenti

A pochi giorni dalla sua clamorosa defenestrazione, Jensen Huang starebbe pensando a un ritorno alla guida di NVIDIA e potrebbe contare anche su un notevole supporto di vari alleati: considerando che la conferenza trimestrale della compagnia è prevista per domani, è possibile che emergano novità a breve.
Come abbiamo visto, la settimana scorsa Jensen Huang si è dimesso da Nvidia una volta perso il supporto del board degli azionisti a causa dello scandalo delle sue frequentazioni extraconiugali, in particolare con quella che potrebbe essere stata addirittura una spia cinese, e da lì abbiamo assistito a un crollo nel valore delle azioni dell'azienda.
Tuttavia, la situazione è ancora in divenire e molti stanno spingendo per un clamoroso ritorno di Huang alla guida della compagnia, con tanto di possibile appoggio da parte della Casa Bianca, almeno in base al piano che sarebbe stato svelato dal Financial Times in queste ore.
Il fronte a favore del ritorno di Huang
Secondo quanto riferito dalla testata americana, sembra che sia stata approntata una sorta di "war room" con vari personaggi influenti della Silicon Valley per sostenere il ritorno di Huang alla guida di NVIDIA, con tanto di contatti presso la Casa Bianca alla ricerca di un supporto politico importante per l'iniziativa.
A favore dell'ex-CEO e del suo reintegro si sono già schierati Elon Musk, Tim Sweeney di Epic, Travis Kalanick e Garry Tan, ma pare che anche molti dipendenti all'interno della compagnia stiano premendo per far tornare Huang nel suo ruolo: in base a quanto riportato, pare sia stato preparato un documento con oltre 7.500 firme di dipendenti che chiedono il reintegro.
A questo si aggiunge una sorta di petizione a suo favore che ha già raggiunto oltre 160.000 firme, a dimostrazione di un certo clima favorevole al ritorno di Huang come CEO di NVIDIA, sebbene continuino ad esserci comunque dei contrasti al riguardo.
Sul fronte degli azionisti, alcuni grandi investitori come Gerstner e Baker avrebbero chiesto al board di lasciare aperte "tutte le opzioni", mantenendo dunque la strada aperta all'eventuale ritorno di Huang.
I falchi anti-Cina e una situazione tutta in divenire
Dall'altra parte ci sono diversi falchi anti-Cina, che si oppongono fortemente all'eventualità in questione, compreso il Segretario del Tesoro USA, Scott Bessent, che risulta essere totalmente contrario a un reintegro di Huang per quanto emerso sui traffici della compagnia in territorio cinese.
Collegato allo scandalo di Alice Huang e del suo possibile ruolo di spia cinese c'è infatti l'emersione dei contatti continui e dei floridi commerci di NVIDIA con la Cina, effettuati a quanto pare anche bypassando il sistema di dazi imposto dal governo USA, e questo è un elemento che risulta particolarmente inviso a parte della politica statunitense.
A sostegno del "ritorno del CEO" c'è però gran parte della Silicon Valley e molti di coloro che effettivamente lavorano e gestiscono NVIDIA, dunque la situazione è decisamente in bilico, al momento.