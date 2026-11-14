Nvidia avrebbe sostenuto artificialmente la domanda di GPU per evitare un calo dei prezzi

La carenza di schede video e memorie che negli ultimi anni ha contribuito a mantenere elevati i prezzi dell'hardware potrebbe non essere stata determinata esclusivamente da una reale insufficienza dell'offerta. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Nvidia avrebbe finanziato startup dell'intelligenza artificiale e progetti per la costruzione di datacenter allo scopo di assorbire le enormi quantità di semiconduttori e memorie ordinate in precedenza da TSMC. Insomma, avrebbe manipolato il mercato per tenere alti i prezzi, a discapito dei consumatori; i videogiocatori in particolare, nel caso.
Jensen Huang in prima linea
Al centro della vicenda ci sarebbe uno scontro avvenuto nell'agosto 2026 tra Jensen Huang, allora amministratore delegato di NVIDIA, e Colette Kress, storica direttrice finanziaria dell'azienda e attuale CEO ad interim. Kress avrebbe contestato la crescente esposizione finanziaria della società, in particolare gli accordi di finanziamento circolare con piccoli fornitori di servizi cloud e importanti realtà dell'intelligenza artificiale, tra cui OpenAI e Anthropic.
Uno degli investimenti più grossi riguardava proprio OpenAI. Le prime discussioni avrebbero previsto garanzie per circa 8 gigawatt di capacità di calcolo, per un valore potenziale di 250 miliardi di dollari. Kress sarebbe riuscita a ridimensionare il tetto delle garanzie sottoscritte da NVIDIA a circa 4,25 gigawatt, equivalenti a un massimo di 125 miliardi di dollari. Una decisione che avrebbe provocato la reazione di Huang, il quale avrebbe definito la CFO "un cervo abbagliato dai fari", criticandone le perplessità.
La valanga
Il problema, secondo quanto riportato, era legato anche al comportamento dei grandi fornitori di servizi cloud, sempre più interessati a sviluppare chip proprietari anziché acquistare esclusivamente componenti di Nvidia. Huang avrebbe ammesso privatamente che le enormi quantità di wafer e memorie già prenotate presso TSMC stavano diventando difficili da gestire, descrivendo la situazione come "una valanga" che gli stava arrivando addosso.
Per evitare che l'eccesso di disponibilità finisse sul mercato, facendo diminuire i prezzi delle GPU, Nvidia avrebbe quindi sostenuto economicamente aziende che altrimenti avrebbero avuto difficoltà ad acquistare i suoi prodotti. Insomma, Nvidia acquistava da sola i suoi prodotti, per tenere alti i prezzi, a costo di tenere ferme le GPU nei magazzini. L'analista Ed Zitron aveva stimato che almeno 200 miliardi di dollari in GPU Nvidia destinate all'IA si trovassero ferme nei magazzini, anche a causa della mancanza di infrastrutture elettriche e di una domanda effettiva sufficiente ad assorbirle.
Nvidia avrebbe infine contattato TSMC per ridimensionare gli ordini futuri, nel tentativo di contenere l'accumulo di componenti.
Se queste ricostruzioni venissero confermate, emergerebbe un quadro diverso da quello di una semplice crisi dell'offerta: come sottolineato, una parte della domanda sarebbe stata sostenuta direttamente dal produttore, contribuendo a mantenere elevati i prezzi dell'hardware. Immaginiamo che i giocatori PC siano contenti di saperlo, così come tutti quelli che hanno pagato somme salatissime per il loro hardware, da gioco o meno.