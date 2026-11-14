Nvidia avrebbe sostenuto artificialmente la domanda di GPU per evitare un calo dei prezzi

La carenza di schede video e memorie che negli ultimi anni ha contribuito a mantenere elevati i prezzi dell'hardware potrebbe non essere stata determinata esclusivamente da una reale insufficienza dell'offerta. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal , Nvidia avrebbe finanziato startup dell'intelligenza artificiale e progetti per la costruzione di datacenter allo scopo di assorbire le enormi quantità di semiconduttori e memorie ordinate in precedenza da TSMC. Insomma, avrebbe manipolato il mercato per tenere alti i prezzi, a discapito dei consumatori; i videogiocatori in particolare, nel caso.

Jensen Huang in prima linea

Al centro della vicenda ci sarebbe uno scontro avvenuto nell'agosto 2026 tra Jensen Huang, allora amministratore delegato di NVIDIA, e Colette Kress, storica direttrice finanziaria dell'azienda e attuale CEO ad interim. Kress avrebbe contestato la crescente esposizione finanziaria della società, in particolare gli accordi di finanziamento circolare con piccoli fornitori di servizi cloud e importanti realtà dell'intelligenza artificiale, tra cui OpenAI e Anthropic.

Uno degli investimenti più grossi riguardava proprio OpenAI. Le prime discussioni avrebbero previsto garanzie per circa 8 gigawatt di capacità di calcolo, per un valore potenziale di 250 miliardi di dollari. Kress sarebbe riuscita a ridimensionare il tetto delle garanzie sottoscritte da NVIDIA a circa 4,25 gigawatt, equivalenti a un massimo di 125 miliardi di dollari. Una decisione che avrebbe provocato la reazione di Huang, il quale avrebbe definito la CFO "un cervo abbagliato dai fari", criticandone le perplessità.