Le scappatelle di Jensen Huang preoccupano le aziende tech cinesi: è corsa ai chip Nvidia

Le aziende cinesi impegnate nello sviluppo dell'intelligenza artificiale stanno cercando di accaparrarsi più chip Nvidia possibili dai data center situati fuori dalla Cina. La corsa alle prenotazioni sarebbe alimentata dal timore che Washington possa introdurre nuove restrizioni sull'utilizzo remoto dei chip più avanzati del produttore statunitense, in seguito allo scandalo che ha coinvolto il CEO Jensen Huang e una presunta rete di spionaggio cinese. Lo riferisce Reuters , citando tre persone a conoscenza della situazione.

Situazione spinosa

Secondo le fonti citate da Reuters, un importante operatore cinese del cloud computing avrebbe già discusso internamente la possibilità di assicurarsi preventivamente una determinata quantità di capacità di calcolo basata su processori Nvidia all'estero. Altre società avrebbero invece contattato direttamente i gestori dei data center per riservare risorse, mentre alcune realtà più piccole starebbero valutando accordi con importanti fornitori di servizi di calcolo nel Sud-est asiatico.

Jensen Huang con un chip in mano

Al centro delle preoccupazioni c'è anche il Remote Access Security Act (RASA), una proposta legislativa statunitense che permetterebbe al Dipartimento del Commercio di regolamentare l'accesso remoto, attraverso servizi cloud, alle tecnologie sottoposte a restrizioni. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei rappresentanti nel gennaio 2026 con 369 voti favorevoli e 22 contrari, ma deve ancora essere esaminato dal Senato.

La vicenda che potrebbe contribuire ad accelerare il dibattito riguarda Jensen Huang. Il CEO di Nvidia ha recentemente dichiarato di essere stato infedele alla moglie. Secondo il New York Times, la donna coinvolta sarebbe Alice Huang, ex dirigente della società di cloud computing Megaspeed, con sede a Singapore, che sarebbe stata identificata dalle autorità statunitensi come una risorsa dell'intelligence cinese. Reuters precisa di non aver potuto verificare autonomamente questa accusa, respinta dalla Cina.

Alice Huang avrebbe inoltre avuto rapporti commerciali e finanziari con importanti aziende tecnologiche cinesi, tra cui Tencent e Alibaba. Quest'ultima, secondo documenti societari esaminati da Reuters, avrebbe finanziato attraverso una propria controllata la società malese Speedmatrix, collegata a Megaspeed. Quest'ultima è finita sotto osservazione per il sospetto di aver facilitato l'accesso di clienti cinesi a processori Nvidia soggetti a restrizioni, circostanza che l'azienda nega.

Parallelamente, le preoccupazioni per un possibile inasprimento dei controlli stanno alimentando anche il mercato grigio dei chip. Intermediari e commercianti starebbero accumulando processori Nvidia soggetti a restrizioni, temendo una nuova stretta contro il contrabbando di acceleratori e server destinati alla Cina.