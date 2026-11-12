Le origini della leggenda di Erdrick: Dragon Quest III HD-2D Remake per PC Steam cala su Instant Gaming

Se volete riscoprire una delle pietre miliari del gioco di ruolo giapponese in una veste visiva completamente rinnovata, su Instant Gaming è disponibile Dragon Quest III HD-2D Remake per PC (Steam) a una cifra ben più contenuta rispetto al prezzo base. Il listino ufficiale si attesta sui 60 euro, ma lo store applica una riduzione a catalogo del 55%, esponendo una tariffa netta di 26,89 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la somma richiesta per l'acquisto sale a 32,81 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 45% e vi garantisce un risparmio reale di 27,19 euro. Per riscattare la chiave digitale e aggiungerla alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta che trovate qui .

Diorami tridimensionali e battaglie a turni: il classico Square Enix su Steam

Capitolo d'apertura cronologico della celebre trilogia di Erdrick, l'avventura vi mette nei panni del giovane figlio del grande eroe Ortega, scomparso anni prima nelle profondità di un vulcano durante una missione rimasta incompiuta. Nel giorno del sedicesimo compleanno, il re di Aliahan vi affida il compito di raccogliere l'eredità paterna e partire per un lungo viaggio attraverso continenti, arcipelaghi e sotterranei per sconfiggere l'arcidemone Baramos. Il percorso si snoda in un mondo aperto ricco di città ispirate alle culture reali, santuari nascosti e vicende secondarie che approfondiscono il passato del protagonista.

Il sistema di gioco rimane fedele alla struttura classica a turni della serie, permettendo di reclutare fino a tre compagni alla taverna di Ruida scegliendone aspetto, voce, personalità e vocazione. Oltre ai ruoli storici come il Guerriero, il Mago, il Sacerdote e il Lottatore, questa riedizione introduce la classe inedita del Domamostri, capace di individuare e placare creature selvatiche sparse per la mappa per poi schierarle nell'Arena dei Mostri. Durante gli scontri è possibile impartire ordini diretti a ogni membro del gruppo oppure affidarsi alle tattiche automatiche, gestendo con attenzione punti magia, equipaggiamenti e cambi di classe all'Abbazia di Alltrades per creare combinazioni di abilità su misura.

L'identità visiva adotta lo stile HD-2D sviluppato da Square Enix, fondendo gli sprite bidimensionali ricchi di animazioni dei personaggi con scenari tridimensionali dettagliati, effetti di profondità di campo, riflessi sull'acqua e illuminazione dinamica. Il comparto sonoro affianca al doppiaggio delle scene principali la colonna sonora sinfonica composta da Koichi Sugiyama ed eseguita dall'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Tokyo, accompagnata da diverse migliorie alla qualità della vita come i salvataggi automatici, la velocità regolabile dei combattimenti e tre livelli di difficoltà. Attivando il codice su Steam, il gioco si associa al vostro account, garantendo il supporto ai salvataggi su cloud, il tracciamento degli obiettivi della libreria Valve e una gestione fluida dei comandi sia con mouse e tastiera sia con controller.