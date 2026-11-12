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Invincible VS Collector's Edition per PS5 è su Amazon al minimo storico con diversi contenuti esclusivi

Tra le offerte di Amazon troviamo la Collector's Edition di Invincible VS per PS5, disponibile in esclusiva per Amazon, con diversi contenuti perfetti per gli appassionati.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/11/2026
Invincible VS Collector's Edition per PS5
Invincible VS
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Su Amazon è attualmente disponibile Invincible VS Collector's Edition per PS5 a 76,50 € rispetto al prezzo mediano di 89,20 €, permettendoti di risparmiare il 14%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Una collezione perfetta per gli appassionati

Prima di tutto, questa Collector's Edition include un set Amazon esclusivo di quattro carte da collezione Keepsake con alcuni personaggi giocabili. Inoltre, è presente una custodia Steelbook con il gioco completo, in un cofanetto da collezione da poter esporre, insieme a una mini ristampa del fumetto Invincible #1 e quattro card artistiche dei personaggi. Questa edizione include 1 Year Character Pass e oggetti cosmetici Deluxe. Si tratta di un picchiaduro basato sulla feroce serie animata, incentrato su battaglie tre contro tre, con una modalità storia ben riuscita e un combattimento intuitivo e divertente.

I contenuti della Collector's Edition di Invincible VS
I contenuti della Collector's Edition di Invincible VS

Sappi, però, che sono presenti poche modalità in generale. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Invincible VS. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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