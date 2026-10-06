0

Invincible VS per PS5 scende sotto i 40 € durante la Festa delle Offerte Prime

Il picchiaduro 3 contro 3 ambientato nell'universo di Invincible è disponibile a 39,99 €, contro un prezzo consigliato di 49,99 €.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   06/10/2026
Invincible VS
Invincible VS
Invincible VS
Articoli News Video Immagini

Durante la Festa delle Offerte Prime, Invincible VS per PS5 è disponibile a 39,99 €, rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €. Il risparmio è di 10 €, pari al 20%. Amazon indica inoltre 54,90 € come prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, quindi l'offerta attuale è inferiore di altri 14,91 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

La promozione riguarda l'edizione PlayStation 5 pubblicata da Skybound e classificata PEGI 18. Il prezzo di 39,99 € è disponibile in occasione della Festa delle Offerte Prime del 6 e 7 ottobre.

Un picchiaduro 3 contro 3 nell'universo di Invincible

Invincible VS è un picchiaduro a squadre 3 contro 3 basato sulla serie di Robert Kirkman. Il sistema consente di cambiare personaggio durante le combo e costruire una squadra scegliendo tra eroi e villain come Invincible, Omni-Man, Atom Eve e Battle Beast. Il roster di lancio conta 18 combattenti e il gioco include anche una modalità storia.

Gli scontri seguono il tono violento del fumetto e della serie animata, con danni visibili sui personaggi, scenari distruttibili e mosse finali particolarmente cruente. Accanto ai controlli tradizionali è presente anche uno schema semplificato con combo automatiche, mentre Tutorial e modalità Allenamento permettono di prendere confidenza con le meccaniche prima di passare agli incontri competitivi.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Invincible VS per PS5 scende sotto i 40 € durante la Festa delle Offerte Prime