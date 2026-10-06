Invincible VS per PS5 scende sotto i 40 € durante la Festa delle Offerte Prime

La promozione riguarda l'edizione PlayStation 5 pubblicata da Skybound e classificata PEGI 18. Il prezzo di 39,99 € è disponibile in occasione della Festa delle Offerte Prime del 6 e 7 ottobre .

Durante la Festa delle Offerte Prime, Invincible VS per PS5 è disponibile a 39,99 € , rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €. Il risparmio è di 10 €, pari al 20%. Amazon indica inoltre 54,90 € come prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, quindi l'offerta attuale è inferiore di altri 14,91 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

Un picchiaduro 3 contro 3 nell'universo di Invincible

Invincible VS è un picchiaduro a squadre 3 contro 3 basato sulla serie di Robert Kirkman. Il sistema consente di cambiare personaggio durante le combo e costruire una squadra scegliendo tra eroi e villain come Invincible, Omni-Man, Atom Eve e Battle Beast. Il roster di lancio conta 18 combattenti e il gioco include anche una modalità storia.

Gli scontri seguono il tono violento del fumetto e della serie animata, con danni visibili sui personaggi, scenari distruttibili e mosse finali particolarmente cruente. Accanto ai controlli tradizionali è presente anche uno schema semplificato con combo automatiche, mentre Tutorial e modalità Allenamento permettono di prendere confidenza con le meccaniche prima di passare agli incontri competitivi.