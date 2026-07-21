Invincible VS è in offerta su Amazon: acquista il picchiaduro in promozione al minimo storico

Invincible VS, oggi, è in offerta su Amazon con uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale di 39,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Invincible VS è un intenso picchiaduro a squadre 3 contro 3 che porta sullo schermo combattimenti spettacolari, brutali e pieni di azione. Il gioco permette di creare una squadra composta da alcuni dei personaggi più amati della serie, affrontando scontri in ambientazioni iconiche tratte dal mondo di Invincible.
Il sistema di combattimento è pensato per offrire battaglie veloci e coinvolgenti, con la possibilità di realizzare combo potenti, concatenare attacchi devastanti.
Ulteriori dettagli sul gioco
Ogni incontro combina velocità, tecnica e tattica, dando vita a sfide ricche di distruzione e momenti spettacolari. Invincible VS propone diverse modalità di gioco, tra cui una modalità storia appositamente scritta da uno degli autori della serie animata, per offrire un'esperienza narrativa originale ambientata nell'universo dei supereroi.
Questa edizione fisica include contenuti esclusivi per i fan: all'interno della confezione è presente un set di quattro carte da collezione Keepsake, dedicate ad alcuni combattenti disponibili nel roster del gioco.
Inoltre, viene fornita una scheda stampata con la Guida al controller, utile per imparare rapidamente i comandi e padroneggiare il sistema di combattimento basato su velocità, combo e strategie avanzate. Qui la nostra recensione.