Invincible VS è in offerta su Amazon: acquista il picchiaduro in promozione al minimo storico

Invincible VS, oggi, è in offerta su Amazon con uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale di 39,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Invincible VS è un intenso picchiaduro a squadre 3 contro 3 che porta sullo schermo combattimenti spettacolari, brutali e pieni di azione. Il gioco permette di creare una squadra composta da alcuni dei personaggi più amati della serie, affrontando scontri in ambientazioni iconiche tratte dal mondo di Invincible.

Il sistema di combattimento è pensato per offrire battaglie veloci e coinvolgenti, con la possibilità di realizzare combo potenti, concatenare attacchi devastanti.