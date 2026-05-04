I prossimi personaggi DLC di Invincible VS forse sono stati già svelati dai dataminer

Tra questi c'è anche MultiverSusie, uno dei dataminer più noti ai tempi di MultiVersus, che ha individuato nei file inutilizzati una lista di personaggi potenzialmente destinati ad arrivare con futuri aggiornamenti o DLC a pagamento. Tra i nomi emersi figurano i Gemelli Mauler, Agent Spider, Damien Darkblood, Oliver, Angstrom, Dinosaurus e Volcanikka.

Invincible VS , il picchiaduro basato sull'omonima serie a fumetti e animata, è arrivato nei negozi solo da pochi giorni, ma i dataminer si sono già messi al lavoro analizzando i file di gioco e scoprendo indizi interessanti sui contenuti in arrivo.

Per il momento i personaggi DLC confermati sono solo quattro

Non è tutto: sono stati individuati anche alcuni costumi non ancora pubblicati, dedicati a Angstrom, Anissa (Undercover), Bulletproof (Invincible Inc.), Cecil (Agent Stedman), DupliKate (Comic) e Immortal. Diversi fan hanno inoltre notato che Angstrom appare "molto più rifinito" rispetto ad altri personaggi non ancora disponibili, un dettaglio che potrebbe suggerire un suo arrivo tra i primi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento, l'unico contenuto post‑lancio ufficialmente confermato è il Character Pass Year 1 di Invincible VS, incluso nella Deluxe Edition da 69,99 euro (oppure acquistabile come upgrade a 19,99 euro per chi possiede la Standard). Il pass comprende quattro personaggi aggiuntivi: Universa, The Immortal e altri due ancora da svelare, previsti tra l'autunno e l'inverno.

I personaggi individuati dai dataminer sono però molti di più, il che lascia spazio a diverse possibilità: un potenziale secondo Character Pass con ulteriori lottatori o, più semplicemente, che i personaggi scoperti dai dataminer sono stati scartati durante lo sviluppo. Per scoprirlo non resta che attendere.

Invincible VS è disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC. Se siete fan della serie e volete sapere come se la cava nel passaggio al picchiaduro, potete leggere la nostra recensione.