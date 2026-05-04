Steam Controller ora è in vendita su Steam: facciamo un riepilogo di caratteristiche e prezzi

Se siete interessati, potrete acquistare il controller nello store ufficiale a questo indirizzo al prezzo di 99 euro . Nel momento in cui scriviamo il prodotto è ancora disponibile, con consegna stimata entro 6 - 10 giorni lavorativi , ma considerando il grande interesse da parte del pubblico e i primi pareri positivi da parte della stampa di settore non è escluso che vada a ruba in poche ore.

Come da programma, Valve ha dato il via alla vendita dello Steam Controller , il nuovo pad della compagnia realizzato per integrarsi perfettamente all'esperienza di Steam e per giocare su una varietà di dispositivi, da PC fissi e laptop a Steam Deck e la futura Steam Machine.

Le caratteristiche di Steam Controller

Il nuovo Steam Controller mantiene l'impostazione ibrida che aveva reso unico il primo controller, ma la evolve con una serie di soluzioni tecniche pensate per offrire precisione, personalizzazione e un livello di controllo superiore rispetto ai pad concorrenti su PC.

La differenza principale rispetto ad altre periferiche è costituita dai due touchpad frontali, ora più reattivi e sensibili, progettati per replicare la precisione del puntatore nei giochi che richiedono movimenti rapidi e millimetrici o per la navigazione dei menu di Steam e del PC. Accanto a questi, troviamo due stick analogici magnetici TMR, una tecnologia che riduce l'usura e garantisce una risposta più stabile nel tempo, riducendo il rischio di drift. La vibrazione è stata completamente riprogettata tramite quattro motori aptici per offrire un feedback più ricco e dettagliato e torna il giroscopio a sei assi.

Sul retro trovano posto quattro pulsanti aggiuntivi completamente programmabili tramite Steam Input, pensati per chi desidera spostare funzioni essenziali senza togliere le dita dagli stick o dai touchpad. L'intero controller è configurabile in ogni aspetto: sensibilità, curve di risposta, profili per singolo gioco e mappature avanzate, con la possibilità di condividere e scaricare configurazioni create dalla community. Valve ha inoltre lavorato sull'ergonomia, ridisegnando l'impugnatura per renderla più naturale e meno affaticante nelle sessioni prolungate.

Il controller include un "puck", che svolge una doppia funzione: permette la ricarica del controller e funge da modulo di connessione ad aggancio magnetico, offrendo sia la modalità cablata sia quella wireless tramite Bluetooth.