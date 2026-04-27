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Le specifiche tecniche dello Steam Controller sono state rivelate

Valve ha rivelato le specifiche tecniche dello Steam Controller in concomitanza con l'annuncio della data di uscita ufficiale del dispositivo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/04/2026
Lo Steam Controller

Contestualmente all'annuncio della data di uscita del dispositivo, che come ormai sappiamo sarà disponibile a partire dal 4 maggio al prezzo di 99€, Valve ha rivelato le specifiche tecniche dello Steam Controller.

I dettagli della scheda, che trovate qui sotto, fanno luce sulla sofisticata componentistica del gamepad, che sarà equipaggiato con stick analogici dotati di tecnologia TMR, un motore aptico, un doppio trackpad e la novità del Grip Sense.

Lo Steam Controller vanterà inoltre una soluzione di ricarica tramite Puck, un curioso terminale magnetico che andrà a ripristinare l'energia di una batteria integrata in grado di offrire fino a trentacinque ore di autonomia.

Il nuovo Steam Controller ha una data d'uscita e un prezzo ufficiali Il nuovo Steam Controller ha una data d'uscita e un prezzo ufficiali

Sembra insomma che il prezzo importante del controller sia giustificato da specifiche importanti, che non solo puntano su componenti sofisticati ma anche su diverse soluzioni inedite e dall'indubbio potenziale.

La scheda tecnica dello Steam Controller

Come spiegato da Valve alcune settimane fa, Steam Machine, Steam Controller e Steam Frame nascono dall'esperienza maturata con il vecchio hardware sviluppato dall'azienda e puntano a offrire agli utenti una sostanziale evoluzione di quei concept.

Controlli e input

  • Controlli convenzionali
    • Pulsanti A/B/X/Y
    • D-pad (pad direzionale)
    • Grilletti analogici sinistro e destro
    • Pulsanti dorsali sinistro e destro
    • Pulsanti Visualizza e Menu
    • Pulsanti Steam e menu di accesso rapido
    • 4 pulsanti configurabili nell'impugnatura
  • Levette
    • 2 levette magnetiche di grandi dimensioni (TMR) con rilevamento tattile capacitivo
  • Tecnologia aptica
    • 4 motori aptici
    • Trackpad con 2 motori aptici LRA
    • Impugnature con 2 motori aptici LRA ad output elevato (vibrazione inclusa)
  • Trackpad
    • Due trackpad da 34,5 mm con feedback aptico
    • Sensibilità alla pressione per configurare la forza del clic
  • Giroscopio
    • IMU a 6 assi
  • Grip Sense
    • 2 aree capacitive lungo il retro delle impugnature

Connettività

  • Steam Controller Puck
    • Connessione wireless a 2,4 GHz
    • Latenza media ~8 ms end-to-end (4 ms polling, misurata a 5 m)
    • Fino a 4 controller per Puck
    • Connessione al PC tramite USB-C
    • Bluetooth (minimo 4.2, consigliato 5.0 o superiore)
    • Collegamento cablato tramite USB-C

Alimentazione

  • Ricarica
    • Ricarica tramite Steam Controller Puck e USB-C
    • Batteria agli ioni di litio da 8,39 Wh
    • Oltre 35 ore di gioco (ridotte con Steam Frame attivo)

Dimensioni e peso

  • Dimensioni
    • Steam Controller: 111 × 159 × 57 mm
    • Steam Controller Puck: 50 × 28 × 9 mm
  • Peso
    • IMU a 6 assi
    • Steam Controller: 292 g
    • Steam Controller Puck: 16 g
#Steam #Controller
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