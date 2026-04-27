Le specifiche tecniche dello Steam Controller sono state rivelate

Contestualmente all'annuncio della data di uscita del dispositivo, che come ormai sappiamo sarà disponibile a partire dal 4 maggio al prezzo di 99€, Valve ha rivelato le specifiche tecniche dello Steam Controller.

I dettagli della scheda, che trovate qui sotto, fanno luce sulla sofisticata componentistica del gamepad, che sarà equipaggiato con stick analogici dotati di tecnologia TMR, un motore aptico, un doppio trackpad e la novità del Grip Sense.

Lo Steam Controller vanterà inoltre una soluzione di ricarica tramite Puck, un curioso terminale magnetico che andrà a ripristinare l'energia di una batteria integrata in grado di offrire fino a trentacinque ore di autonomia.

Sembra insomma che il prezzo importante del controller sia giustificato da specifiche importanti, che non solo puntano su componenti sofisticati ma anche su diverse soluzioni inedite e dall'indubbio potenziale.