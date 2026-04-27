Le specifiche tecniche dello Steam Controller sono state rivelate

Contestualmente all'annuncio della data di uscita del dispositivo, che come ormai sappiamo sarà disponibile a partire dal 4 maggio al prezzo di 99€, Valve ha rivelato le specifiche tecniche dello Steam Controller.
I dettagli della scheda, che trovate qui sotto, fanno luce sulla sofisticata componentistica del gamepad, che sarà equipaggiato con stick analogici dotati di tecnologia TMR, un motore aptico, un doppio trackpad e la novità del Grip Sense.
Lo Steam Controller vanterà inoltre una soluzione di ricarica tramite Puck, un curioso terminale magnetico che andrà a ripristinare l'energia di una batteria integrata in grado di offrire fino a trentacinque ore di autonomia.
Sembra insomma che il prezzo importante del controller sia giustificato da specifiche importanti, che non solo puntano su componenti sofisticati ma anche su diverse soluzioni inedite e dall'indubbio potenziale.
La scheda tecnica dello Steam Controller
Come spiegato da Valve alcune settimane fa, Steam Machine, Steam Controller e Steam Frame nascono dall'esperienza maturata con il vecchio hardware sviluppato dall'azienda e puntano a offrire agli utenti una sostanziale evoluzione di quei concept.
Controlli e input
- Controlli convenzionali
- Pulsanti A/B/X/Y
- D-pad (pad direzionale)
- Grilletti analogici sinistro e destro
- Pulsanti dorsali sinistro e destro
- Pulsanti Visualizza e Menu
- Pulsanti Steam e menu di accesso rapido
- 4 pulsanti configurabili nell'impugnatura
- Levette
- 2 levette magnetiche di grandi dimensioni (TMR) con rilevamento tattile capacitivo
- Tecnologia aptica
- 4 motori aptici
- Trackpad con 2 motori aptici LRA
- Impugnature con 2 motori aptici LRA ad output elevato (vibrazione inclusa)
- Trackpad
- Due trackpad da 34,5 mm con feedback aptico
- Sensibilità alla pressione per configurare la forza del clic
- Giroscopio
- IMU a 6 assi
- Grip Sense
- 2 aree capacitive lungo il retro delle impugnature
Connettività
- Steam Controller Puck
- Connessione wireless a 2,4 GHz
- Latenza media ~8 ms end-to-end (4 ms polling, misurata a 5 m)
- Fino a 4 controller per Puck
- Connessione al PC tramite USB-C
- Bluetooth (minimo 4.2, consigliato 5.0 o superiore)
- Collegamento cablato tramite USB-C
Alimentazione
- Ricarica
- Ricarica tramite Steam Controller Puck e USB-C
- Batteria agli ioni di litio da 8,39 Wh
- Oltre 35 ore di gioco (ridotte con Steam Frame attivo)
Dimensioni e peso
- Dimensioni
- Steam Controller: 111 × 159 × 57 mm
- Steam Controller Puck: 50 × 28 × 9 mm
- Peso
- IMU a 6 assi
- Steam Controller: 292 g
- Steam Controller Puck: 16 g