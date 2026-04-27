Il nuovo Steam Controller ha una data d'uscita e un prezzo ufficiali

Con un aggiornamento su Steam, Valve ha svelato i dettagli ufficiali di lancio del nuovo Steam Controller : sarà disponibile all'acquisto a partire dal 4 maggio 2026 , quindi tra circa una settimana, al prezzo di 99 euro . Di fatto vengono confermate le fughe di notizie degli scorsi giorni, che avevano già riportato le informazioni principali sulla disponibilità del controller.

La periferica di controllo di Steam

Come spiegato nell'annuncio ufficiale, il nuovo Steam Controller è stato progettato per abbracciare l'intero ecosistema dell'azienda, garantendo la compatibilità totale tra PC, laptop, Steam Deck, Steam Machine e Steam Frame. Il nuovo pad promette di unire l'ergonomia dei controller tradizionali a una serie di tecnologie all'avanguardia pensate per massimizzare la personalizzazione.

Lo Steam Controller e l'interfaccia di Steam

Sul fronte hardware, Valve ha deciso di puntare sulla resistenza e sulla precisione assoluta. Il nuovo Steam Controller è infatti equipaggiato con levette magnetiche di nuova generazione basate su tecnologia TMR. Oltre a scongiurare i noti problemi di usura, questi stick supportano il tocco capacitivo per i controlli di movimento.

Nella confezione sarà inoltre incluso il "Puck", un accessorio essenziale dalla duplice funzione: agirà sia da trasmettitore wireless per una connessione rapida e stabile, sia da base di ricarica, agganciandosi al controller "con un 'clic'" definito "super soddisfacente", per quel che significa.

L'anima dello Steam Controller rimane la sua ambizione, ereditata dal precedente, di rendere giocabili col pad i titoli nati per mouse e tastiera, come RTS, sparatutto o gestionali. Tornano quindi i celebri trackpad, altamente personalizzabili e capaci di trasformarsi in ruote per le armi, menu virtuali o semplici cursori del mouse.

A supportarli c'è un giroscopio estremamente avanzato, perfezionato grazie ai feedback della community competitiva, che permetterà ai giocatori di "mirare, controllare le telecamere, volanti e cloche di volo semplicemente con l'inclinazione dei polsi".

La novità più intrigante del dispositivo prende il nome di Grip Sense. Si tratta di un inedito sistema di sensori capacitivi inserito direttamente nelle impugnature del controller, capace di rilevare il contatto con le mani dell'utente. Questa funzione è stata pensata principalmente per operare in sinergia con il giroscopio: lasciando la presa, il sensore si disattiva, permettendo al giocatore di resettare la posizione dei polsi. Valve ha spiegato questa meccanica paragonandola a "quando arrivi alla fine del tuo tappetino per il mouse e sollevi il tuo mouse per ricentrarlo".

Essendo completamente personalizzabile, il Grip Sense potrà essere usato anche per mettere in pausa il gioco semplicemente appoggiando il controller sul tavolo.

A completare la dotazione fisica ci sono i quattro pulsanti posteriori, perfetti per mappare i tasti frontali ABXY, consentendo di non staccare mai i pollici dalle levette o dai trackpad durante l'azione.

Il vero collante di questa offerta hardware sarà Steam Input. Grazie all'immenso lavoro svolto in questi anni dalla community per ottimizzare i controlli su Steam Deck, il nuovo Steam Controller vanterà un database sterminato fin dal giorno del lancio, offrendo ai giocatori configurazioni già pronte e collaudate per migliaia di titoli.

In attesa del 4 maggio, Valve ha promesso di rilasciare nelle prossime settimane guide dettagliate e approfondimenti sulle singole feature del suo nuovo hardware. Purtroppo non viene fatta menzione del destino di Steam Machine e del nuovo visore VR.