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Gloomwood ha aggiunto il supporto per il controller ed è verificato per Steam Deck

Gloomwood continua a crescere, in questo caso con l'aggiunta del supporto per i controller che lo rende verificato per Steam Deck.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/04/2026
Alcuni personaggi di Gloomwood
Gloomwood
Gloomwood
News Video Immagini

Gloomwood continua a essere aggiornato, proponendosi sempre di più come il vero erede spirituale di Thief: The Dark Project, considerando anche i nomi di chi c'è dietro. L'ultima novità farà particolarmente felici i possessori di Steam Deck, visto che è stato aggiunto il supporto per i controller, caratteristica che ha permesso di ottenere la certificazione da parte di Valve per la sua console ibrida a un PC.

Video e altre novità

Per festeggiare, è stato pubblicato anche un video dedicato all'aggiornamento, che mostra chiaramente la possibilità di rimappare i tasti e vari momenti vissuti gamepad alla mano.

Anche il tutorial è stato aggiornato per riflette la novità, con spiegazioni relative ai tasti associati e alle diverse tecniche disponibili.

Gloomwood si aggiorna e aggiunge l'area più grande di sempre e una nuova utile arma Gloomwood si aggiorna e aggiunge l'area più grande di sempre e una nuova utile arma

Tra le altre novità, spicca l'aggiunta di un nuovo negozio nell'area del mercato e l'annuncio che i lavori sulla Banca, la prossima mappa, stanno proseguendo.

L'ultimo aggiornamento maggiore di Gloomwood risaliva al 22 febbraio 2026, il Cartographer's Update, più incentrato sui contenuti veri e propri rispetto a quest'ultimo. Il prossimo non ha ancora una data d'uscita, così come non è noto quando potremo giocare alla versione 1.0.

Attualmente il gioco è disponibile solo per PC e non è chiaro se arriverà mai su console, anche se non è improbabile, considerando anche l'aggiunta del supporto per i controller, che lo renderebbe perfettamente giocabile.

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