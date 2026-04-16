Gloomwood ha aggiunto il supporto per il controller ed è verificato per Steam Deck

Gloomwood continua a essere aggiornato, proponendosi sempre di più come il vero erede spirituale di Thief: The Dark Project , considerando anche i nomi di chi c'è dietro. L'ultima novità farà particolarmente felici i possessori di Steam Deck , visto che è stato aggiunto il supporto per i controller , caratteristica che ha permesso di ottenere la certificazione da parte di Valve per la sua console ibrida a un PC.

Video e altre novità

Per festeggiare, è stato pubblicato anche un video dedicato all'aggiornamento, che mostra chiaramente la possibilità di rimappare i tasti e vari momenti vissuti gamepad alla mano.

Anche il tutorial è stato aggiornato per riflette la novità, con spiegazioni relative ai tasti associati e alle diverse tecniche disponibili.

Tra le altre novità, spicca l'aggiunta di un nuovo negozio nell'area del mercato e l'annuncio che i lavori sulla Banca, la prossima mappa, stanno proseguendo.

L'ultimo aggiornamento maggiore di Gloomwood risaliva al 22 febbraio 2026, il Cartographer's Update, più incentrato sui contenuti veri e propri rispetto a quest'ultimo. Il prossimo non ha ancora una data d'uscita, così come non è noto quando potremo giocare alla versione 1.0.

Attualmente il gioco è disponibile solo per PC e non è chiaro se arriverà mai su console, anche se non è improbabile, considerando anche l'aggiunta del supporto per i controller, che lo renderebbe perfettamente giocabile.