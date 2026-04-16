Il Google Pixel 10 è in sconto su Amazon: acquista lo smartphone di Big G al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Google Pixel 10: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 39% e il costo totale è di 549€ (suo minimo storico). Acquista lo smartphone direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui in basso: Il Google Pixel 10 si presenta come uno smartphone bilanciato e completo. Il design curato e lo spessore di soli 8,6 mm garantiscono un'ottima ergonomia, mentre la certificazione IP68 lo rende resistente ad acqua e polvere, ideale per l'uso quotidiano anche in condizioni più impegnative.