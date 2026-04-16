Il Google Pixel 10 è in sconto su Amazon: acquista lo smartphone di Big G al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Google Pixel 10: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 39% e il costo totale è di 549€ (suo minimo storico). Acquista lo smartphone direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui in basso: Il Google Pixel 10 si presenta come uno smartphone bilanciato e completo. Il design curato e lo spessore di soli 8,6 mm garantiscono un'ottima ergonomia, mentre la certificazione IP68 lo rende resistente ad acqua e polvere, ideale per l'uso quotidiano anche in condizioni più impegnative.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Il dispositivo è dotato di un display da 6,3 pollici con risoluzione 1080 x 2424 pixel e tecnologia LTPO OLED, capace di raggiungere una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La luminosità è uno dei suoi punti di forza, con 2000 nits in modalità HBM e un picco di 3000 nits, assicurando visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole.
Sotto la scocca troviamo il processore Google Tensor G5, affiancato da 12 GB di RAM, che garantisce fluidità e prestazioni elevate sia nell'uso quotidiano che nelle applicazioni più esigenti. La batteria da 4970 mAh offre una buona autonomia, permettendo di affrontare l'intera giornata senza problemi.
Dal punto di vista fotografico, il sensore principale da 48 MP con apertura f/1.7 consente di ottenere immagini dettagliate e luminose, mentre la fotocamera frontale è da 10 MP. Qui la nostra recensione.