Xiaomi 18 Pro appare nei primi render con un pulsante IA dedicato e il display: attesa anche una batteria da 7.000mAh

Le prime indiscrezioni su Xiaomi 18 Pro iniziano a delineare uno smartphone ambizioso e ricco di innovazioni, nonostante la presentazione ufficiale sia ancora attesa tra qualche mese. Alcuni render trapelati online, poi rimossi, mostrano dettagli interessanti sul design e sulle nuove funzionalità del dispositivo.

Uno degli elementi più curiosi riguarda la possibile presenza di un display secondario posizionato accanto al comparto fotografico posteriore, in continuità con quanto già visto su Xiaomi 17 Pro.

Questo piccolo schermo aggiuntivo potrebbe consentire diverse funzionalità pratiche, come visualizzare l'ora, notifiche personalizzate o utilizzare le fotocamere principali per scattare selfie di qualità superiore.