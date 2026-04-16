Xiaomi 18 Pro appare nei primi render con un pulsante IA dedicato e il display: attesa anche una batteria da 7.000mAh

Le prime indiscrezioni su Xiaomi 18 Pro iniziano a delineare uno smartphone ambizioso e ricco di innovazioni, nonostante la presentazione ufficiale sia ancora attesa tra qualche mese. Alcuni render trapelati online, poi rimossi, mostrano dettagli interessanti sul design e sulle nuove funzionalità del dispositivo.
Uno degli elementi più curiosi riguarda la possibile presenza di un display secondario posizionato accanto al comparto fotografico posteriore, in continuità con quanto già visto su Xiaomi 17 Pro.
Questo piccolo schermo aggiuntivo potrebbe consentire diverse funzionalità pratiche, come visualizzare l'ora, notifiche personalizzate o utilizzare le fotocamere principali per scattare selfie di qualità superiore.
Xiaomi 18 Pro e il pulsante dedicato all'intelligenza artificiale
La vera novità, tuttavia, è rappresentata da un pulsante dedicato all'intelligenza artificiale, posizionato sul lato destro del dispositivo. Questo tasto dovrebbe essere completamente personalizzabile e permettere l'accesso immediato a diverse funzioni IA in qualsiasi momento.
Gli utenti potrebbero attivare assistenti intelligenti, controllare dispositivi della smart home o eseguire comandi specifici con una semplice pressione. È probabile che il pulsante supporti più modalità di interazione, come pressione singola, doppia o prolungata, ampliando ulteriormente le possibilità d'uso.
Il dispositivo dovrebbe integrare un display AMOLED principale da 6,3 pollici. Il comparto fotografico, inoltre, promette prestazioni di alto livello, grazie alla presenza di due sensori da 200 megapixel.
Batteria e presentazione del nuovo Xiaomi 18 Pro
Un altro aspetto rilevante riguarda la batteria, che secondo i rumor potrebbe raggiungere una capacità di ben 7000 mAh, assicurando un'autonomia superiore alla media. Inoltre, si parla della possibile introduzione di un pannello anti-spia integrato nel display, simile a quello presente su Samsung Galaxy S26 Ultra, capace di limitare la visibilità dello schermo da angolazioni laterali per una maggiore privacy.
La presentazione della serie Xiaomi 18 è attesa per settembre, lasciando ancora spazio a ulteriori anticipazioni. Che cosa ne pensate di queste prime indiscrezioni? Si tratta di uno smartphone che incontrerà il vostro interesse?