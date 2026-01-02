Gloomwood si aggiorna e aggiunge l'area più grande di sempre e una nuova utile arma

Il trailer della nuova area i Gloomwood

Anche se è arrivato con un po' di ritardo, l'aggiornamento Hightown è stato pubblicato, con tanto di nuovo trailer che mette in mostra una nuova arma, un revolver con un mirino da cecchino e un calcio da fucile.

Un post teaser sul blog di Steam ha affermato che la nuova patch contiene sia "l'area aperta più grande e più verticale" sia "la forza nemica più sofisticata, letale e complessa" mai vista in Gloomwood. Quando la patch è stata rimandata, intorno a Natale, lo sviluppatore Dillon Rogers ha dichiarato su Twitter che il nuovo fucile-revolver avrebbe aiutato i giocatori ad "affrontare quei fastidiosi cecchini della polizia".

Gloomwood ci porta in una città vittoriana che è stata consumata da una antica maledizione: noi dobbiamo sfuggire e sopravvivere, usando la furtività, armi eccentriche e il nostro ingegno. L'opera si ispira agli immersive sim e ai giochi horror di fine anni novanta e inizi anni 2000.

Si trova attualmente in sconto al -30% su Steam.