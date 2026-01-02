0

Gloomwood si aggiorna e aggiunge l'area più grande di sempre e una nuova utile arma

Con l'arrivo di un nuovo aggiornamento di Gloomwood, i fan di questo immersive sim horror hanno modo di esplorare una nuova regione, la più grande di sempre. Inoltre, c'è una nuova arma.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/01/2026
Delle guardie di Gloomwood
Gloomwood, l'immersive sim di New Blood, non è ancora pronto per la pubblicazione della versione completa, ma continua il proprio percorso in Accesso Anticipato tramite un nuovo aggiornamento.

A questo giro, New Blood propone l'area esplorabile più grande mai aggiunta in Gloomwood: Hightown.

Il trailer della nuova area i Gloomwood

Anche se è arrivato con un po' di ritardo, l'aggiornamento Hightown è stato pubblicato, con tanto di nuovo trailer che mette in mostra una nuova arma, un revolver con un mirino da cecchino e un calcio da fucile.

Un post teaser sul blog di Steam ha affermato che la nuova patch contiene sia "l'area aperta più grande e più verticale" sia "la forza nemica più sofisticata, letale e complessa" mai vista in Gloomwood. Quando la patch è stata rimandata, intorno a Natale, lo sviluppatore Dillon Rogers ha dichiarato su Twitter che il nuovo fucile-revolver avrebbe aiutato i giocatori ad "affrontare quei fastidiosi cecchini della polizia".

Gloomwood ha ricevuto l'aggiornamento The Hive, il seguito spirituale della serie Thief rinnovato in tutto Gloomwood ha ricevuto l'aggiornamento The Hive, il seguito spirituale della serie Thief rinnovato in tutto

Gloomwood ci porta in una città vittoriana che è stata consumata da una antica maledizione: noi dobbiamo sfuggire e sopravvivere, usando la furtività, armi eccentriche e il nostro ingegno. L'opera si ispira agli immersive sim e ai giochi horror di fine anni novanta e inizi anni 2000.

Si trova attualmente in sconto al -30% su Steam.

