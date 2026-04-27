Un video unboxing dello Steam Controller mostra il gamepad in azione

IGN ha pubblicato un video unboxing dello Steam Controller, l'atteso gamepad prodotto da Valve che sarà disponibile a partire dal 4 maggio al prezzo di 99€, come riportato nella giornata di oggi.
Accolto dalla stampa internazionale con recensioni positive, il dispositivo si presenta in una confezione molto essenziale ed eco-friendly, completamente di cartone, che include il controller, un cavo USB e la novità del Puck magnetico.
Caratterizzato da un'estetica che ricorda un Pro Controller Nintendo per la parte frontale e un controller Xbox per quella posteriore, lo Steam Controller include una tecnologia che rileva l'intensità di ogni pressione, denominata Grip Sense.
Dopodiché naturalmente c'è il resto della componentistica, che vede la presenza di stick analogici TMR a prova di drifting, un doppio touchpad completamente personalizzabile, pulsanti posteriori programmabili e diversi motori per il feedback aptico.
Lo Steam Controller Puck è un game changer?
Come avrete letto nelle specifiche tecniche dello Steam Controller, il nuovo gamepad prodotto da Valve vanta un'autonomia che raggiunge le trentacinque ore, ma a conti fatti è virtualmente eterna proprio per via della novità rappresentata dal Puck.
Quest'ultimo è un piccolo terminale che si aggancia magneticamente al retro del controller e consente di ricaricarlo al volo, con un gesto se possibile ancora più semplice e immediato rispetto alla connessione del cavo USB-C.
Tutte le altre caratteristiche del nuovo Steam Controller verranno certamente messe alla prova in questi giorni che precedono il lancio ufficiale, che come detto è atteso per il prossimo 4 maggio.