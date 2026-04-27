Un video unboxing dello Steam Controller mostra il gamepad in azione

Dopodiché naturalmente c'è il resto della componentistica, che vede la presenza di stick analogici TMR a prova di drifting , un doppio touchpad completamente personalizzabile, pulsanti posteriori programmabili e diversi motori per il feedback aptico.

Il nuovo Steam Controller ha una data d'uscita e un prezzo ufficiali

Caratterizzato da un'estetica che ricorda un Pro Controller Nintendo per la parte frontale e un controller Xbox per quella posteriore, lo Steam Controller include una tecnologia che rileva l'intensità di ogni pressione, denominata Grip Sense.

Accolto dalla stampa internazionale con recensioni positive , il dispositivo si presenta in una confezione molto essenziale ed eco-friendly, completamente di cartone, che include il controller, un cavo USB e la novità del Puck magnetico.

IGN ha pubblicato un video unboxing dello Steam Controller , l'atteso gamepad prodotto da Valve che sarà disponibile a partire dal 4 maggio al prezzo di 99€, come riportato nella giornata di oggi.

Lo Steam Controller Puck è un game changer?

Come avrete letto nelle specifiche tecniche dello Steam Controller, il nuovo gamepad prodotto da Valve vanta un'autonomia che raggiunge le trentacinque ore, ma a conti fatti è virtualmente eterna proprio per via della novità rappresentata dal Puck.

Quest'ultimo è un piccolo terminale che si aggancia magneticamente al retro del controller e consente di ricaricarlo al volo, con un gesto se possibile ancora più semplice e immediato rispetto alla connessione del cavo USB-C.

Tutte le altre caratteristiche del nuovo Steam Controller verranno certamente messe alla prova in questi giorni che precedono il lancio ufficiale, che come detto è atteso per il prossimo 4 maggio.