Steam Machine non uscirà con lo Steam Controller perché monta della RAM, spiega Valve

Valve si prepara a lanciare il nuovo Steam Controller il prossimo 4 maggio al prezzo di 99 euro , come appena annunciato. Il gamepad, tuttavia, arriverà sul mercato orfano della sua "anima gemella", la Steam Machine . Valve ha spiegato il motivo di questa scelta ed è proprio quello che pensate: la crisi mondiale della RAM causato dall'intelligenza artificiale generativa, che ha risucchiato tutta l'offerta.

Come spiegato a Polygon dall'ingegnere hardware Steve Cardinali, il nuovo pad "non ha RAM al suo interno e non abbiamo complicazioni a lanciarlo". Al contrario, il progetto della Steam Machine ha subito una forte battuta d'arresto all'inizio dell'anno. Come detto, la causa principale è la corsa sfrenata agli investimenti nell'intelligenza artificiale generativa: la costruzione di innumerevoli data center per supportare l'IA ha letteralmente prosciugato il mercato delle memorie. Questo effetto a catena ha colpito duramente i prezzi e la disponibilità dell'hardware, aggravando un settore videoludico già provato dall'aumento dei costi, specialmente negli Stati Uniti a causa delle recenti questioni legate ai dazi.

Il nuovo Steam Controller è l'unico hardware di Valve che uscirà nei tempi previsti

La carenza di componenti è tale che il mese scorso Valve aveva persino ironizzato sulla situazione dichiarando: "se avete un contatto per avere un po' di RAM, noi siamo sul mercato e vorremmo comprarla". L'obiettivo dell'azienda, infatti, resta quello di produrre le Steam Machine in volumi e a prezzi adeguati al mercato.

Sul fronte del controller, invece, la situazione è decisamente più rosea. Valve ha deciso di non aprire i preordini in vista del 4 maggio, ma ha già accumulato ampie scorte nei propri magazzini. "Siamo pronti", ha assicurato Cardinali. "Volevamo accumulare una buona quantità di pezzi per cercare di accontentare tutti coloro che ne vorranno uno al lancio, ma è possibile che la domanda superi di gran lunga le nostre aspettative".

Infine, Cardinali ha tenuto a precisare che le sorti dei due dispositivi non sono mai state indissolubilmente legate. Sebbene formino un'accoppiata perfetta per giocare comodamente dal divano, il controller resta un'ottima periferica per qualsiasi PC o laptop. L'unica vera preoccupazione di Valve era evitare di lanciare la console prima del pad.

"L'unica vera scadenza improrogabile è che non volevamo spedire la Steam Machine prima dello Steam Controller", ha concluso Cardinali. "Vogliamo che sia già fuori per la Steam Machine... Non è mai stato davvero nei piani spedirli insieme, a meno che le tempistiche non combaciassero perfettamente. Quindi non ha senso tenerlo mentre risolviamo le altre questioni".