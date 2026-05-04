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Su Steam parte il "May the 4th be with you", con tante offerte sui giochi di Star Wars

Su Steam è iniziato il "May the 4th be with you", l'evento dedicato a Star Wars che porta con sé una lunga serie di sconti sui giochi della saga, dai titoli più recenti ai grandi classici della galassia lontana lontana.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/05/2026
Lo scontro tra Luke e Darth Vader in LEGO Star Wars

Il 4 maggio è storicamente il giorno dedicato ai festeggiamenti della serie Star Wars, celebrato con il motto "May the 4th be with you", un gioco di parole che richiama il celebre detto Jedi "Che la Forza sia con te". Per l'occasione, su Steam sono state lanciate numerose promozioni a tema che permettono di acquistare i videogiochi del franchise di Guerre Stellari a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Partendo dai titoli più recenti, Star Wars Jedi: Survivor è proposto a 9,44 euro con uno sconto dell'85%, mentre il suo predecessore Fallen Order scende a 7,99 euro grazie al taglio dell'80%. Star Wars Outlaws, invece, è disponibile a 17,49 euro, scontato del 75%.

Altri sconti in evidenza

Tra le offerte non poteva mancare Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, ora disponibile a 9,99 euro con uno sconto dell'80%. Stesso prezzo anche per Star Wars Battlefront 2, in questo caso con una riduzione del 75%.

In promozione troviamo anche i due Battlefront originali, entrambi a 2,43 euro, oltre a numerosi classici della serie: Star Wars Squadrons a 3,99 euro (-90%), Knights of the Old Republic a 2,43 euro (-75%) e i due The Force Unleashed a 4,87 euro ciascuno (-75%).

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Se siete interessati, potete consultare il catalogo completo delle offerte a tema Star Wars su Steam a questo indirizzo. Le promozioni resteranno attive fino al 7 maggio.

#Steam #Sconti
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