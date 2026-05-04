Su Steam parte il "May the 4th be with you", con tante offerte sui giochi di Star Wars

Il 4 maggio è storicamente il giorno dedicato ai festeggiamenti della serie Star Wars, celebrato con il motto "May the 4th be with you", un gioco di parole che richiama il celebre detto Jedi "Che la Forza sia con te". Per l'occasione, su Steam sono state lanciate numerose promozioni a tema che permettono di acquistare i videogiochi del franchise di Guerre Stellari a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Partendo dai titoli più recenti, Star Wars Jedi: Survivor è proposto a 9,44 euro con uno sconto dell'85%, mentre il suo predecessore Fallen Order scende a 7,99 euro grazie al taglio dell'80%. Star Wars Outlaws, invece, è disponibile a 17,49 euro, scontato del 75%.