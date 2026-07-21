Samsung Galaxy Z Fold 8: emergono nuove immagini prima della presentazione ufficiale

Mancano ormai poche ore alla presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Z Fold 8, tra cui il nuovo pieghevole con formato a passaporto. Dopo mesi di indiscrezioni, gli ultimi leak hanno svelato nuove immagini che sembrerebbero mostrare il design definitivo del dispositivo. Nello specifico, possiamo dare un'occhiata alle tre colorazioni previste.
Il design del Galaxy Z Fold 8 Wide
Per chi non lo sapesse, il Galaxy Z Fold 8 dovrebbe corrispondere al Wide Fold vociferato negli scorsi mesi. Questo pieghevole avrà un nuovo formato più ampio, pensato per la riproduzione di contenuti multimediali come video e giochi. A condividere le nuove immagini è stato Roland Quandt su Bluesky, sebbene alcuni render fossero già stati mostrati in precedenza.
Come potete vedere, il formato è inedito e viene mostrato nelle colorazioni Grafite, Crema e Lavanda. La variante "Pistacchio" non è presente, ma dovrebbe essere un'esclusiva online di Samsung. Sul retro è visibile un sistema a doppia fotocamera. Secondo le indiscrezioni, lo schermo esterno dovrebbe misurare 5,5 pollici e avere un formato 16:10. Di seguito vi mostriamo un'immagine che ci permette di farci un'idea di come potrebbe essere il dispositivo:
Sempre secondo le indiscrezioni, questo pieghevole dovrebbe avere uno spessore di soli 4,5 mm da aperto, quindi dovrebbe essere piuttosto sottile e maneggevole.
Altre caratteristiche
Pochi giorni fa, il leaker Evan Blass ha svelato anche le specifiche tecniche del pieghevole. Sappiamo infatti che dovrebbe adottare il processore Snapdragon 8 Elite For Galaxy, mentre la batteria dovrebbe offrire un'autonomia di 26 ore (riproduzione video). Il comparto fotografico, invece, dovrebbe basarsi su una fotocamera principale da 50 MP e un'ultra-grandangolare da 50 MP, insieme a due fotocamere selfie da 10 MP.
Ricordiamo che la presentazione ufficiale si terrà domani 22 luglio alle ore 15:00 in occasione del Galaxy Unpacked. Sarà possibile seguire l'evento attraverso il canale YouTube ufficiale, ma noi vi aggiorneremo in tempo reale su tutte le novità.