Samsung Galaxy Z Fold 8: emergono nuove immagini prima della presentazione ufficiale

Il design del Galaxy Z Fold 8 Wide

Per chi non lo sapesse, il Galaxy Z Fold 8 dovrebbe corrispondere al Wide Fold vociferato negli scorsi mesi. Questo pieghevole avrà un nuovo formato più ampio, pensato per la riproduzione di contenuti multimediali come video e giochi. A condividere le nuove immagini è stato Roland Quandt su Bluesky, sebbene alcuni render fossero già stati mostrati in precedenza.

Galaxy Z Fold 8

Come potete vedere, il formato è inedito e viene mostrato nelle colorazioni Grafite, Crema e Lavanda. La variante "Pistacchio" non è presente, ma dovrebbe essere un'esclusiva online di Samsung. Sul retro è visibile un sistema a doppia fotocamera. Secondo le indiscrezioni, lo schermo esterno dovrebbe misurare 5,5 pollici e avere un formato 16:10. Di seguito vi mostriamo un'immagine che ci permette di farci un'idea di come potrebbe essere il dispositivo:

Galaxy Z Fold 8

Sempre secondo le indiscrezioni, questo pieghevole dovrebbe avere uno spessore di soli 4,5 mm da aperto, quindi dovrebbe essere piuttosto sottile e maneggevole.