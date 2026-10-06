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Control Ultimate Edition per PS5 è in offerta per la Festa delle Offerte Prime

L'edizione completa dell'action di Remedy scende a 28,49 € su Amazon e include anche le espansioni The Foundation e AWE.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   06/10/2026
Control Ultimate Edition in sconto
Control
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Per la Festa delle Offerte Prime, Amazon propone Control Ultimate Edition per PS5 a 28,49 €, rispetto al prezzo consigliato di 29,99 €. Lo sconto è del 5%, con un risparmio di 1,50 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

L'offerta riguarda l'edizione PlayStation 5 di Control Ultimate Edition, classificata PEGI 16. Amazon segnala inoltre oltre 50 copie acquistate nell'ultimo mese.

Control con tutte le espansioni

Control segue Jesse Faden all'interno della Oldest House, la sede del Federal Bureau of Control, un enorme edificio governativo invaso da una presenza sovrannaturale. Il gioco di Remedy mescola sparatorie, poteri telecinetici ed esplorazione, con ambienti che cambiano forma e una struttura che lascia spazio alla scoperta di aree opzionali e documenti legati alla storia del Bureau.

La Ultimate Edition raccoglie il gioco base insieme alle espansioni The Foundation e AWE. Su PS5 sono presenti anche modalità dedicate alla nuova generazione, con la possibilità di privilegiare fluidità o qualità grafica, compreso il supporto al ray tracing.

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