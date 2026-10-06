Metal Gear Solid Delta per PS5 entra nella Festa delle Offerte Prime a meno di 46 €

Tra le offerte della Festa delle Offerte Prime troviamo anche Metal Gear Solid Delta: Snake Eater D1 Edition per PS5 a 45,90 €, rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €. Il risparmio è di 34,09 €, equivalente a uno sconto del 43%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

La promozione è disponibile durante la Festa delle Offerte Prime del 6 e 7 ottobre e riguarda la D1 Edition per PlayStation 5 pubblicata da Konami. Amazon segnala inoltre oltre 50 copie acquistate nell'ultimo mese.