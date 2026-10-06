Metal Gear Solid Delta per PS5 entra nella Festa delle Offerte Prime a meno di 46 €

Tra le offerte della Festa delle Offerte Prime troviamo anche Metal Gear Solid Delta: Snake Eater D1 Edition per PS5 a 45,90 €, rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €. Il risparmio è di 34,09 €, equivalente a uno sconto del 43%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.
La promozione è disponibile durante la Festa delle Offerte Prime del 6 e 7 ottobre e riguarda la D1 Edition per PlayStation 5 pubblicata da Konami. Amazon segnala inoltre oltre 50 copie acquistate nell'ultimo mese.
Il remake di Metal Gear Solid 3
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ripropone Metal Gear Solid 3: Snake Eater con una veste grafica completamente rifatta, mantenendo storia, personaggi e struttura dell'originale. L'avventura segue Naked Snake durante una missione in territorio sovietico, con infiltrazione, combattimenti e sopravvivenza che si alternano nella giungla.
Il sistema di gioco conserva elementi caratteristici del capitolo originale, come mimetizzazione, gestione delle ferite e utilizzo dell'ambiente, affiancandoli a controlli più moderni. È comunque possibile scegliere un'impostazione più vicina a quella classica, pensata per chi vuole ritrovare sensazioni simili all'uscita del 2004.