Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in sconto del 24% su Amazon, acquistalo al minimo storico

L'avventura è ambientata negli anni Sessanta, durante la Guerra fredda , un periodo caratterizzato da tensioni internazionali, rivalità politiche e scontri tra visioni del mondo contrapposte.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, oggi, è in offerta su Amazon e il prezzo della versione, scontato del 24% , cala fino al suo minimo storico: 49,00€ . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è il remake di uno degli episodi più importanti della celebre saga stealth ideata da Konami. Pur rappresentando il terzo capitolo della serie, la sua storia è la prima in ordine cronologico e permette di scoprire le origini degli eventi che hanno contribuito a definire l'universo narrativo di Metal Gear.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay mette al centro la sopravvivenza e la capacità di adattarsi alle situazioni. Per superare gli avversari è possibile sfruttare diverse tattiche, tra cui mimetizzazione, combattimento corpo a corpo, infiltrazione silenziosa, interrogatori e arrampicate. Anche la caccia e il trattamento delle ferite assumono un ruolo importante, rendendo necessario prestare attenzione alle condizioni del protagonista durante la missione.

La giungla costituisce uno degli elementi centrali dell'esperienza. L'ambiente nasconde trappole, animali pericolosi e minacce difficili da individuare, mentre i rumori possono attirare predatori. Osservare il territorio e scegliere con attenzione ogni movimento diventa quindi fondamentale per sopravvivere e portare a termine gli obiettivi. Qui la nostra recensione.