L’ESA chiede agli Stati Uniti di inserire le console portatili retro con giochi piratati tra i “mercati noti per la contraffazione”

La richiesta riguarda la Notorious Markets List, il rapporto annuale pubblicato dall'Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR), che individua i mercati online e fisici accusati di praticare o favorire pirateria e contraffazione . Ogni anno enti e aziende possono inviare le proprie segnalazioni per l'inclusione nell'elenco. Al momento l'USTR ha ricevuto circa trenta contributi: alcuni contengono nuove nomination, altri provengono da realtà già presenti nella lista che chiedono di esserne rimosse.

Tra i documenti c'è quello dell'ESA, che mette al primo posto i dispositivi "plug and play" per l'emulazione, spesso venduti con molte migliaia di titoli retro già installati, chiaramente senza alcuna licenza valida. Secondo l'associazione, queste macchine sono "l'equivalente funzionale dei superfakes" nel settore videoludico, e vengono dunque paragonate ai falsi di alta qualità di borse, abiti e orologi di lusso.

Un'altra console di Anbernic

Il ragionamento dell'ESA è che tali prodotti possono apparire del tutto legittimi: hanno scocche stampate, display a colori, interfacce curate, confezioni da negozio, recensioni e perfino indicazioni simili a una garanzia, e sono messi in vendita su piattaforme di e-commerce note. Il loro appeal commerciale, però, poggerebbe esclusivamente su una scheda di memoria o un'unità interna contenente centinaia, migliaia o addirittura decine di migliaia di copie non autorizzate di giochi protetti da copyright. In alcuni casi, aggiunge l'associazione, vengono usati senza permesso anche titoli, schermate, personaggi e loghi nelle inserzioni, nelle confezioni o nelle interfacce. Il risultato sarebbe "un prodotto pieno di materiale pirata chiavi in mano" che si presenta ai consumatori come un dispositivo legale.

L'ESA sostiene inoltre che questa apparente legittimità amplifichi il danno economico. Un singolo apparecchio può sostituire acquisti leciti presso più publisher e attraverso diverse generazioni di console, sottraendo vendite a giochi, raccolte, abbonamenti, remaster e hardware retro con licenza. Poiché la libreria è già pronta all'uso, viene meno quella difficoltà tecnica che un tempo separava il grande pubblico dalla pirateria. I venditori, nota l'associazione, presentano spesso il catalogo illecito come un punto di forza, e il prezzo finale lo riflette.

Il problema non riguarda soltanto i marketplace di importazione o rivendita: dispositivi di questo tipo si trovano facilmente anche su Amazon, circostanza che contribuisce a farli sembrare più affidabili.