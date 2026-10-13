Legacy Games chiude: presto lo stop ai download dei giochi acquistati, malgrado il motto "tuoi per sempre"

Legacy Games , publisher specializzato in giochi casual e indie, ha annunciato la chiusura del proprio store digitale , una decisione che avrà conseguenze significative per i giocatori che negli anni hanno acquistato titoli sulla piattaforma. Fondata nel 1998, la compagnia ha costruito la propria identità pubblicando giochi accessibili e a basso costo su PC, console e mobile, puntando su generi come hidden object, match 3, time management e puzzle. Nel 2020 aveva lanciato il Legacy Games Store, che oggi conta oltre mille titoli, spesso venduti in bundle tematici.

“Tuoi per sempre”, tuttavia con un grande “ma”

Fino al 31 dicembre, gli utenti che possiedono copie fisiche dei giochi Legacy Games con codici di download dovranno riscattarli, perché dopo la scadenza non saranno più validi. Una volta disattivato lo store, sarà comunque possibile continuare a scaricare i giochi già acquistati tramite il Legacy Games Launcher e utilizzarli normalmente, ma non si potranno più effettuare nuovi acquisti.

Dal 28 febbraio 2027, invece, non si potrà più scaricare o riscaricare alcun titolo acquistato. Chi avrà installato i propri giochi entro la scadenza potrà continuare a utilizzarli sul dispositivo in uso, ma non potrà reinstallarli su un nuovo PC o laptop. Una limitazione che contraddice apertamente il motto "tuoi per sempre", ancora visibile sulla homepage del sito al momento dell'annuncio.

La restrizione riguarda anche i giochi gratuiti ottenuti tramite le promozioni mensili di Amazon Prime Gaming: chi li ha riscattati negli anni avrà tempo fino al 28 febbraio 2027 per scaricarli e conservarli sul proprio dispositivo.

Steam ottiene un nuovo record storico di utenti contemporanei: si tratta di cifre incredibili La posizione di Legacy Games sulla questione è che, poiché i giochi installati resteranno utilizzabili anche dopo la chiusura del servizio, "i tuoi giochi restano tuoi" e che l'installazione locale è "il modo per conservarli". Tuttavia, la realtà è più complessa: gli utenti non potranno trasferire i propri acquisti su un nuovo computer, né reinstallarli in caso di formattazione o sostituzione dell'hardware: un problema non di poco conto, considerando che negli anni si tende ad aggiornare la propria configurazione e postazione di gioco. Inevitabilmente la questione mette in dubbio la promessa di possesso permanente e solleva interrogativi sulla conservazione dei giochi digitali nel lungo periodo.