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Amazon offre 10 giochi gratis a ottobre con Prime, tra cui DOOM 2016 Five Night's at Freddy's Into the Pit

Amazon svela i giochi gratis di ottobre per gli abbonati Prime: tra i titoli già disponibili figurano DOOM 2016 e Five Nights at Freddy's Into the Pit, con altri otto giochi in arrivo nelle prossime settimane.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/10/2026
Il Doom Slayer in DOOM del 2016
DOOM
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Amazon ha presentato i nuovi giochi PC gratuiti che verranno resi disponibili nel corso del mese di ottobre per gli abbonati Prime, insieme ai titoli che andranno ad arricchire il catalogo del servizio di cloud gaming Amazon Luna.

Come da tradizione, i giochi in regalo verranno distribuiti a scaglioni. Già da ora è possibile riscattare tramite GOG il DOOM del 2016, il frenetico sparatutto in prima persona di id Software che ha rilanciato la serie nell'era moderna, mentre su Epic Games Store è disponibile Five Nights at Freddy's: Into the Pit, un'avventura survival horror in pixel art basata sul celebre franchise di FNaF. Da domani, giovedì 8 ottobre, sarà invece possibile ottenere l'avventura horror di ispirazione lovecraftiana Conarium e lo strategico in tempo reale old‑school WarBreeds.

Tutti i giochi gratis di ottobre inclusi con Prime e le novità di Luna

Di seguito l'elenco dei titoli riscattabili gratuitamente questo mese:

  • Five Nights at Freddy's: Into the Pit - Già disponibile (Epic Games Store)
  • DOOM - Già disponibile (GOG)
  • Conarium - 8 ottobre (GOG)
  • WarBreeds - 8 ottobre (GOG)
  • Vampire: The Masquerade - Swansong - 15 ottobre (Epic Games Store)
  • Caravan SandWitch - 15 ottobre (Amazon Games App)
  • Ad Infinitum - 22 ottobre (Epic Games Store)
  • Time Travel: Escape Room Game - 22 ottobre (Legacy Games)
  • Trash Goblin - 29 ottobre (Epic Games Store)
  • Kiborg - 29 ottobre (Amazon Games App)
Prime Gaming Ottobre
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Tutti i giochi possono essere riscattati tramite questo link: dopo aver effettuato l'accesso con il proprio account, basta cliccare su "Riscatta" per ottenere un codice da utilizzare sullo store indicato (Steam, GOG, Epic Games Store) o tramite l'app Amazon Games per PC.

Si espande anche il catalogo dei giochi di Amazon Luna, tra cui spicca la possibilità di giocare in streaming da subito e senza costi Star Wars: Gactic Racer, il nuovo acclamato gioco di corse con Sgusci nell'universo di Guerre Stellari (a proposito, ecco la nostra recensione). Le altre novità del mese includono Sonic X Shadow Generations e Space Metal Mania. Ricordiamo inoltre che dallo scorso mese Amazon Luna ha implementato la nuova funzione Remote Play, che permette di giocare in multiplayer con amici e familiari anche quando non ci si trova nella stessa stanza.

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