Amazon offre 10 giochi gratis a ottobre con Prime, tra cui DOOM 2016 Five Night's at Freddy's Into the Pit

Amazon ha presentato i nuovi giochi PC gratuiti che verranno resi disponibili nel corso del mese di ottobre per gli abbonati Prime, insieme ai titoli che andranno ad arricchire il catalogo del servizio di cloud gaming Amazon Luna.

Come da tradizione, i giochi in regalo verranno distribuiti a scaglioni. Già da ora è possibile riscattare tramite GOG il DOOM del 2016, il frenetico sparatutto in prima persona di id Software che ha rilanciato la serie nell'era moderna, mentre su Epic Games Store è disponibile Five Nights at Freddy's: Into the Pit, un'avventura survival horror in pixel art basata sul celebre franchise di FNaF. Da domani, giovedì 8 ottobre, sarà invece possibile ottenere l'avventura horror di ispirazione lovecraftiana Conarium e lo strategico in tempo reale old‑school WarBreeds.