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Ecco i nuovi giochi gratis di Prime Gaming di settembre, con gli aggiornamenti di Amazon Luna

Amazon aggiorna il catalogo di Luna con un settembre particolarmente ricco, tra new entry di peso nel catalogo Standard e una funzione che punta a ridefinire il concetto di "giocare insieme" sul servizio cloud.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   11/09/2026
Uno dei cattivi di DOOM Eternal

Il catalogo di settembre di Amazon Luna si allarga con diversi nuovi contenuti e una funzionalità inedita pensata per il gioco condiviso. Da oggi Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora entrano a far parte di Luna Standard, andando ad affiancare Assassin's Creed Mirage e Assassin's Creed Valhalla, arrivati il mese scorso. Da notare che sono tutti giochi pubblicati da Ubisoft.

Tante novità

Nel corso di settembre debutteranno anche diversi nuovi titoli della sezione GameNight: il gioco da tavolo a tema kaiju King of Tokyo, il party game a quiz It's Quiz Time: Guinness World Records, il bowling a controlli di movimento Bowling Mayhem e il party game dal gusto rétro Cranium Planet. Questi si vanno ad aggiungere a una selezione di titoli molto amati, aggiornata regolarmente durante il mese, oltre ai giochi per PC riscattabili dagli iscritti Prime.

I principali giochi aggiunti ad Amazon Luna
I principali giochi aggiunti ad Amazon Luna

La novità più rilevante del mese è però Remote Play, la nuova funzionalità che permette di giocare in multiplayer con amici e familiari anche quando non ci si trova nella stessa stanza. Con l'abbonamento Prime, che include l'accesso gratuito a Luna, i giocatori potranno invitare fino a 7 amici o parenti a unirsi alla propria sessione di gioco da qualsiasi luogo. Per farlo non serve che gli invitati abbiano un abbonamento Prime attivo: basta un account Amazon e un dispositivo supportato, senza download né costi aggiuntivi. È sufficiente accedere a Remote Play dal menu di navigazione di Luna per iniziare a giocare insieme.

I quattro nuovi titoli GameNight in arrivo questo mese sono stati pensati proprio in funzione del gioco condiviso e vanno a sommarsi agli oltre 60 giochi già disponibili su Luna che supportano le sessioni in comune, ampliando così le occasioni per riunire amici e familiari attorno a una partita.

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Vediamo quindi la selezione di giochi per PC riservata agli iscritti Prime: War Hospital e Just Die Already dal 3 settembre su Epic Games Store; Drop Duchy (Epic Games Store), DOOM + DOOM II (codice GOG) e Botany Manor (Epic Games Store) dal 10 settembre; DOOM Eternal (codice Microsoft), Rims Racing (Epic Games Store) e Wall World 2 (Amazon Games App) dal 17 settembre; infine Hue (Epic Games Store), The Da Vinci Cryptex (codice Legacy Games) e High on Life (Epic Games Store) dal 24 settembre.

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