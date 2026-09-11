Ecco i nuovi giochi gratis di Prime Gaming di settembre, con gli aggiornamenti di Amazon Luna

Il catalogo di settembre di Amazon Luna si allarga con diversi nuovi contenuti e una funzionalità inedita pensata per il gioco condiviso. Da oggi Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora entrano a far parte di Luna Standard , andando ad affiancare Assassin's Creed Mirage e Assassin's Creed Valhalla, arrivati il mese scorso. Da notare che sono tutti giochi pubblicati da Ubisoft.

Tante novità

Nel corso di settembre debutteranno anche diversi nuovi titoli della sezione GameNight: il gioco da tavolo a tema kaiju King of Tokyo, il party game a quiz It's Quiz Time: Guinness World Records, il bowling a controlli di movimento Bowling Mayhem e il party game dal gusto rétro Cranium Planet. Questi si vanno ad aggiungere a una selezione di titoli molto amati, aggiornata regolarmente durante il mese, oltre ai giochi per PC riscattabili dagli iscritti Prime.

I principali giochi aggiunti ad Amazon Luna

La novità più rilevante del mese è però Remote Play, la nuova funzionalità che permette di giocare in multiplayer con amici e familiari anche quando non ci si trova nella stessa stanza. Con l'abbonamento Prime, che include l'accesso gratuito a Luna, i giocatori potranno invitare fino a 7 amici o parenti a unirsi alla propria sessione di gioco da qualsiasi luogo. Per farlo non serve che gli invitati abbiano un abbonamento Prime attivo: basta un account Amazon e un dispositivo supportato, senza download né costi aggiuntivi. È sufficiente accedere a Remote Play dal menu di navigazione di Luna per iniziare a giocare insieme.

I quattro nuovi titoli GameNight in arrivo questo mese sono stati pensati proprio in funzione del gioco condiviso e vanno a sommarsi agli oltre 60 giochi già disponibili su Luna che supportano le sessioni in comune, ampliando così le occasioni per riunire amici e familiari attorno a una partita.

Vediamo quindi la selezione di giochi per PC riservata agli iscritti Prime: War Hospital e Just Die Already dal 3 settembre su Epic Games Store; Drop Duchy (Epic Games Store), DOOM + DOOM II (codice GOG) e Botany Manor (Epic Games Store) dal 10 settembre; DOOM Eternal (codice Microsoft), Rims Racing (Epic Games Store) e Wall World 2 (Amazon Games App) dal 17 settembre; infine Hue (Epic Games Store), The Da Vinci Cryptex (codice Legacy Games) e High on Life (Epic Games Store) dal 24 settembre.