Beast of Reincarnation per PS5 è al minimo storico su Amazon

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Giappone suggestivo e tanta personalizzazione

Questo gioco di ruolo d'azione è ambientato in un Giappone post-apocalittico. L'umanità e il suo destino dipendono da Emma, una giovane rifiutata dalla società a causa della sua misteriosa afflizione. Il rapporto tra Emma e Kuu, il suo fidato cane segnato dalla piaga, si rafforzerà progressivamente, dando vita a nuove abilità e tecniche. Il sistema di combattimento è tanto dinamico quanto strategico, mentre il gameplay in generale offre tanta personalizzazione in base alle tue preferenze ed esigenze. Sfrutterai infatti equipaggiamenti diversi, alberi delle abilità e pietre spirituali.

Beast of Reincarnation

Nel complesso, è un gioco con un sistema di combattimento divertente e ben pensato, ma la narrazione potrebbe non essere troppo convincente. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.