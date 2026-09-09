La patch 1.0.11 di Beast of Reincarnation aumenta le scene saltabili e revisiona il gameplay

Beast of Reincarnation ha ricevuto la patch 1.0.11 , il quinto grosso aggiornamento pubblicato dagli sviluppatori, che proseguono nel frattempo il lavoro su ulteriori correzioni e miglioramenti. La patch si concentra in particolare sul ritmo dell'avventura e sulla gestione delle sequenze narrative, con l'obiettivo di rendere meno vincolante la visione delle sequenze d'intermezzo durante le partite successive.

Altre novità

Una delle modifiche più rilevanti riguarda proprio l'aumento delle scene evento e delle sequenze cinematografiche che possono essere saltate. Da questo aggiornamento è possibile ignorare alcune scene fino alla zona delle Terrazze della Grande Muraglia, mentre il team sta continuando ad ampliare questa possibilità nel resto del gioco e prevede di completare il lavoro a breve.

Sono state inoltre riviste alcune pause nei dialoghi e la durata di determinate inquadrature durante le scene evento, insieme alle condizioni necessarie per attivare alcune sequenze. Gli sviluppatori avvertono che, proprio a causa di questi cambiamenti, chi ha già iniziato una partita potrebbe incontrare in pochissimi casi alcune battute ripetute.

La patch introduce anche una serie di modifiche direttamente legate al gameplay. Tra queste figura la possibilità di azzerare le abilità collegate ai nodi floreali dell'albero delle abilità, mentre sono stati aggiunti ulteriori Blighted Sprouts che forniscono SP. Gli attacchi dei nemici vengono inoltre annullati quando il giocatore avvia una resurrezione attraverso la Rigenerazione, ed è stato introdotto l'input buffering per la mira delle armi a distanza durante diverse azioni.

Molte modifiche anche a vari aspetti minori del gameplay, per una patch che complessivamente interviene su tanti aspetti del gioco. Per altri dettagli sullo stesso, leggete la nostra recensione di Beast of Reincarnation.