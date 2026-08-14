Beast of Reincarnation: Game Freak si scusa per i problemi e promette maggiore attenzione

Abbiamo visto per esempio l' aggiornamento 1.0.7 di Beast of Reincarnation correggere tanti bug e aggiungere delle nuove opzioni, ma c'è ancora diverso lavoro da fare e gli sviluppatori a quanto pare lo sanno bene.

Come abbiamo visto, Beast of Reincarnation ha ricevuto voti parecchio contrastanti all'uscita, essendosi presentato anche in una condizione tecnica piuttosto precaria, con gli sviluppatori a promettere subito aggiornamenti regolari che devono ancora andare avanti in questo primo periodo.

C'era una grande attesa intorno al lancio di Beast of Reincarnation , soprattutto per vedere Game Freak alle prese con qualcosa di decisamente diverso dai soliti Pokémon, ma il gioco al lancio ha attirato anche diverse critiche per vari problemi tecnici, che hanno spinto gli sviluppatori a scusarsi per non aver fornito un'esperienza sufficientemente godibile e a promettere maggiore attenzione e soluzioni ai problemi .

Il director si scusa, ma è convinto che ci siano elementi ottimi nel gioco

"Onestamente, mi rendo conto che ci sono ancora aree del gioco che richiedono la nostra totale attenzione", ha spiegato il game director Kota Furushima in un'intervista pubblicata da 4Gamer, "Sono davvero dispiaciuto che parti del gioco non siano riuscite a fornire un'esperienza sufficientemente godibile".

Il fatto che il titolo abbia bisogno di un po' di aggiustamenti e ripulitura in effetti emerge anche dalla nostra recensione di Beast of Reincarnation, ed è chiaro anche agli autori.

In ogni caso, il director si è detto anche piuttosto convinto di diversi altri aspetti del gioco che possono facilmente essere apprezzati da molti giocatori, come l'atmosfera particolare e il fatto di combattere al fianco del proprio compagno animale.

"Credo che l'aspetto legato allo sconfiggere i nemici insieme al proprio compagno sia stato ben accolto, e abbiamo ricevuto reazioni positive anche riguardo all'atmosfera generale del gioco", ha commentato Furushima, "Penso che l'atmosfera post-apocalittica unica di questo mondo stia riscuotendo successo tra molti giocatori".