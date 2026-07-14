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Beast of Reincarnation torna a mostrarsi con un trailer dedicato ai combattimenti

Il nuovo trailer di Beast of Reincarnation mostra nel dettaglio il sistema di combattimento, tra parate a tempo, tecniche speciali Bloom Art e sinergie tra i protagonisti contro nemici e boss imponenti.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/07/2026
Koo ed Emma in Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation
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Fictions e gli sviluppatori di Game Freak hanno pubblicato un trailer di Beast of Reincarnation che offre una corposa panoramica a tutto tondo dei combattimenti, dalle informazioni di base fino a meccaniche più avanzate e anche qualche sequenza con alcuni boss di dimensioni colossali.

Il video spiega che ogni avversario dispone di due barre: quella superiore indica la salute, mentre quella inferiore rappresenta la "down gauge", che una volta riempita permette di eseguire un colpo finale. La parata è uno degli elementi chiave del sistema: se eseguita con il giusto tempismo, evita i danni e ricarica l'FP, la risorsa che alimenta i poteri di Koo.

Quando l'FP è al massimo, il giocatore può attivare una delle tecniche speciali, le Bloom Art. Durante la selezione il tempo rallenta, consentendo di scegliere con calma l'attacco più adatto alla situazione. Le Bloom Art riempiono rapidamente la barra di stordimento del nemico, aprendo la strada a una conclusione immediata dello scontro.

Combattimenti di squadra e boss colossali

Il trailer mostra anche i combattimenti di squadra, dove la coordinazione tra Koo ed Emma diventa fondamentale. Alcune tecniche, come Higanbana: Roots, permettono di immobilizzare più bersagli contemporaneamente, creando aperture che Emma può sfruttare per chiudere l'azione.

I boss rappresentano le sfide più impegnative, con attacchi potenti ma comunque parabili se si legge correttamente il loro movimento preparatorio. Sfruttare le debolezze, interrompere le mosse nemiche o applicare effetti di stato diventa essenziale per mantenere il controllo dello scontro.

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Ogni vittoria importante sblocca nuove Bloom Art per Koo, mentre Emma può ampliare il proprio arsenale tramite l'albero delle abilità. Il trailer si chiude mostrando come le tecniche ottenute dai boss, come Sakura: Javelin, aprano a combinazioni sempre più variegate, fondendo azione in tempo reale e scelte tattiche in un sistema di combattimento pensato per offrire ampia libertà di sperimentazione.

Vi ricordiamo che Beast of Reincarnation sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC dal 4 agosto.

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