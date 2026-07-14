Beast of Reincarnation torna a mostrarsi con un trailer dedicato ai combattimenti

Fictions e gli sviluppatori di Game Freak hanno pubblicato un trailer di Beast of Reincarnation che offre una corposa panoramica a tutto tondo dei combattimenti, dalle informazioni di base fino a meccaniche più avanzate e anche qualche sequenza con alcuni boss di dimensioni colossali.

Il video spiega che ogni avversario dispone di due barre: quella superiore indica la salute, mentre quella inferiore rappresenta la "down gauge", che una volta riempita permette di eseguire un colpo finale. La parata è uno degli elementi chiave del sistema: se eseguita con il giusto tempismo, evita i danni e ricarica l'FP, la risorsa che alimenta i poteri di Koo.

Quando l'FP è al massimo, il giocatore può attivare una delle tecniche speciali, le Bloom Art. Durante la selezione il tempo rallenta, consentendo di scegliere con calma l'attacco più adatto alla situazione. Le Bloom Art riempiono rapidamente la barra di stordimento del nemico, aprendo la strada a una conclusione immediata dello scontro.