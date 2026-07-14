ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless, la recensione della tastiera compatta e modulare

ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless si pone per molti versi come un'evoluzione della Strix Scope 2 96 Wireless, lanciata dall'azienda tre anni fa: lo stesso layout compatto ma con qualche variazione, una versione aggiornata degli interruttori NX Snow, di nuovo plancia in alluminio e tripla connettività ma un prezzo sostanzialmente inferiore, pari a 149,99€. L'assenza del poggiapolsi viene compensata in questo caso con una novità interessante, rappresentata da un design modulare e ampiamente personalizzabile : nella confezione è presente una piccola chiave esagonale che consente di aprire facilmente la tastiera per sostituire (anche "a caldo") tasti e switch, approfittando di un grado di compatibilità notevole garantito dall'orientamento a sud del PCB.

Infine c'è la modularità: la tastiera vanta di per sé un design hotswap che consente la sostituzione anche a caldo di copritasto e interruttori, ma la presenza di un PCB rivolto verso sud (che migliora la compatibilità in caso di sostituzioni dei copritasto) e la facilità con cui è possibile aprire la scocca puntano a soddisfare le esigenze di chi desidera poter "mettere mano" facilmente alla componentistica interna.

Restando in tema di tasti e digitazione, la Strix Morph 96 Wireless supporta la modalità Speed Tap , una tecnologia sempre più diffusa che permette di regolare la priorità di azionamento degli input al fine di eliminare i fenomeni di annullamento dell'azione dovuti a pressione concomitante, a tutto vantaggio della reattività e della precisione. L'impostazione è disattivata di default, in quanto vietata da alcuni giochi online.

Come è stato creato questo spazio extra rispetto alla già citata Strix Scope 2 96 Wireless? Spostando la rotella, che qui è stata posizionata sul lato sinistro della tastiera anziché in alto a destra, e viene ugualmente accompagnata da un piccolo pulsante che ne regola le funzioni.

In questo caso i designer hanno infatti puntato su di una maggiore simmetria nella parte superiore , separando i tasti funzione in gruppi da quattro e inserendo anche Inizio (Home) prima dell'ultimo quartetto, per poi scendere simmetricamente verso il tastierino numerico, mantenendo ancora una volta in mezzo una piccola striscia dotata di otto spie luminose.

La caratteristica più interessante della ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless risiede nel suo fattore di forma: la tastiera è dotata di un layout esteso (ISO italiano, nella versione che ci è stata fornita per la prova) ma portato al 96% grazie a una disposizione dei tasti compatta , sebbene diversa rispetto a quella di cui vi abbiamo parlato nella recensione della ASUS ROG Strix Scope 2 96 Wireless .

Purtroppo gli appena citati copritasto sono in ABS anziché PBT e non vantano una finitura shine-through , il che significa che i simboli non si illuminano e l'impiego della tastiera al buio diventa dunque problematico. Al fine di contenere il prezzo del pacchetto, inoltre, ASUS non ha incluso in questo caso un poggiapolsi, andando così a limitare la pur ottima ergonomia generale.

Esperienza d'uso

I nostri test con la ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless si sono protratti per alcuni giorni, come al solito alternando l'utilizzo d'ufficio e le sessioni di gioco. In tutti i casi, l'interfaccia web di Gear Link si è confermata semplice e immediata nel consentirci di regolare le diverse funzioni della tastiera e personalizzare alcuni input in base alle nostre esigenze e senza dover installare del software dedicato sul PC.

Le dita sui WASD della ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless

Avevamo già provato la precedente versione degli switch meccanici NX Snow lineari e il feeling è rimasto identico, piacevolissimo alla pressione, grazie all'eccellente fluidità dell'azionamento e ad un'acustica particolarmente curata: la Morph 96 Wireless possiede una struttura a otto strati in cui trovano posto due differenti supporti in silicone, a tutto vantaggio del suono e dell'ammortizzazione. E si sente.

Nei titoli in cui è possibile utilizzarlo senza problemi, il sistema Speed Tap fa una grossa differenza, andando a neutralizzare uno dei limiti storici di tante tastiere, ovverosia l'annullamento dell'azione laddove si effettui la pressione simultanea di due tasti. La gestione della priorità, anch'essa regolabile, funziona davvero molto bene.

La parte destra della ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless con le luci accese

In generale, alla lista delle specifiche manca solo la voce relativa al polling rate, che qui si mantiene sul valore standard di 1.000 Hz e rinuncia dunque a competere con i dispositivi di fascia alta, che raggiungono gli 8.000 Hz. Tuttavia, alla luce del notevole risparmio in termini di prezzo, si tratta di una scelta comprensibile.