ASUS ROG Strix Scope 2 96 Wireless, la recensione della nuova tastiera meccanica senza fili

Tutto questo a un prezzo senz'altro importante, 189,99€ sul sito ufficiale ASUS, che tuttavia risulta molto interessante alla luce di tali caratteristiche e delle sensazioni d'uso, di cui non mancheremo di parlarvi in questa nostra recensione dell'ASUS ROG Strix Scope 2 96 Wireless .

La ROG Strix Scope 2 96 Wireless in tal senso è una bellissima conferma: stiamo parlando di una compatta al 96% a cui non manca nulla, tastierino numerico incluso, e che può contare sugli eccellenti switch meccanici ROG NX Snow nonché su di una tripla connettività (USB cablato, wireless 2,4 GHz con tecnologia SpeedNova e Bluetooth) e una grande autonomia.

A diversi anni dal debutto, possiamo dire senza timore di smentita che la famiglia delle tastiere da gaming ASUS ha raggiunto una brillante maturità, consolidando i propri punti di forza all'interno di design che ad oggi non lasciano molto margine per eventuali, ulteriori miglioramenti.

La tripla connettività consente di utilizzare la tastiera in modalità cablata via USB oppure in wireless tramite Bluetooth (magari solo per le applicazioni office, vista la latenza) o 2,4 GHz con SpeedNova e ricevitore ROG Omni, quest'ultimo un dispositivo in grado di gestire il collegamento contemporaneo di diversi apparecchi compatibili. E l' autonomia ? Spegnendo l'illuminazione RGB si arriva a oltre 1500 ore.

Il fattore di forma, come detto, è un 96% che riorganizza il layout ITA quel tanto che basta perché includa anche un tastierino numerico, mentre non mancano alcune funzionalità specifiche (vedi i controlli Game Bar sui tasti da F1 a F5) e il modulo ROG in alto a destra, con un pulsante e una rotella che consentono di gestire volume, contenuti multimediali e illuminazione, mentre una striscia LED verticale indica i vari status e un eccellente poggia polsi magnetico aggiunge comodità al setup.

Avete presente l'entusiastica recensione dell'ASUS ROG Strix Scope 2 RX ? Bene, questo modello compatto e wireless parte dal medesimo, solidissimo impianto di base per consegnarci un prodotto ancora più completo e interessante , capace di offrire un feeling straordinario durante la digitazione e l'uso con i videogiochi grazie a tutta una serie di accortezze, fra cui il design a strati con un doppio cuscino in schiuma.

Anche in questo caso collegare il poggia polsi magnetico aggiunge personalità al dispositivo, dotato degli ormai immancabili doppi piedini, per un totale di tre possibili inclinazioni, e di un pannello posteriore con la solita "griglia" di ASUS ROG. Le dimensioni della tastiera sono pari a 377 x 131 x 40 millimetri, mentre il peso raggiunge i 1012 grammi.

La plancia in alluminio grigia della ASUS ROG Strix Scope 2 96 Wireless ospita in maniera essenziale ma elegante il layout della tastiera che, come detto, viene ben valorizzato dall' illuminazione RGB e dai copri tasto shine-through . La striscia verticale poco prima del tastierino numerico svolge le proprie funzioni efficacemente.

Esperienza d'uso

ASUS ROG Strix Scope 2 96 Wireless offre una digitazione estremamente confortevole

È stato davvero piacevole utilizzare la ASUS ROG Strix Scope 2 96 Wireless, tanto in ambito office quanto in ambito gaming. La comoda connessione via Bluetooth consente di raggiungere un centinaio di ore di autonomia anche con l'illuminazione RGB accesa, mentre sui 2,4 GHz si perde qualcosa in termini di durata, ma si guadagna visibilmente in prontezza.

Un aspetto chiaramente fondamentale quando si gioca con dei titoli competitivi, nel nostro caso i soliti Call of Duty: Warzone 2.0 e Apex Legends, che traggono vantaggio dalla grande stabilità garantita dagli switch ROG NX Snow e dalle tecnologie anti-ghosting, che in pratica neutralizzano le pressioni errate.

Elementi che confermano un'ottima esperienza d'uso in qualsiasi ambito, naturalmente anche con prodotti a vocazione single player, come ad esempio lo spettacolare e frenetico Ratchet & Clank: Rift Apart, l'ostico e caotico Returnal e l'emozionante The Last of Us Parte 1.