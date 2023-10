ASUS ROG Strix Scope 2 RX, la recensione della tastiera da gaming solida e precisa

Caratteristiche tecniche

ASUS ROG Strix Scope 2 RX, la vista di lato evidenzia la curva ergonomica dei copritasto

ASUS ROG Strix Scope 2 RX è la versione aggiornata dell'eccellente modello che abbiamo provato un paio di anni fa (qui trovate la recensione di ASUS ROG Strix Scope RX). Si tratta dunque di una tastiera idealmente frutto di un progetto già apprezzato e consolidato, equipaggiata con switch optomeccanici ROG RX (Linear Red, nel nostro caso) pre-lubrificati di fabbrica, precisi e reattivi, con punto di attuazione pari a 1,5 millimetri, forza di attuazione di 40 gf e resistenza totale di 55 gf.

Caratterizzata da un fattore di forma al 100%, con layout ITA, la Strix Scope 2 RX vanta uno chassis in cui plastica e alluminio si fondono, inframezzati da uno strato di schiuma interno realizzato per attutire rumori e riverberi, al fine di restituire un grande comfort di battitura. Il click è discreto ma vanta comunque la personalità di una meccanica, mentre la tecnologia anti-ghosting al 100% e il polling rate da 1000 Hz assicurano la virtuale infallibilità degli input.

ASUS ROG Strix Scope 2 RX, la zona centrale con alcuni indicatori di funzione

Feature di indubbia rilevanza come l'impermeabilità ad acqua e polvere di grado IP57, nonché l'utile pulsante Stealth, che riduce in un istante tutte le applicazioni, la rendono la compagna ideale per romantiche sessioni di gioco e di svago, che risultano particolarmente comode grazie all'eccellente poggiapolsi con aggancio magnetico, che stavolta troviamo incluso nella confezione. Peccato sia stato eliminato il passthrough USB, sostituito da un'unica porta USB-C per il collegamento al PC.

Una novità pensata per i videogiocatori è rappresentata dai primi cinque tasti funzione, che è possibile utilizzare per aprire la Game Bar, catturare la schermata, registrare gli ultimi trenta secondi, far partire o mettere in pausa la registrazione e mandare in muto il microfono. Un'altra novità è collocata in alto a destra: una rotella per i controlli multimediali e la gestione dell'illuminazione RGB, personalizzabile tramite il software proprietario Armoury Crate.

ASUS ROG Strix Scope 2 RX, le nostre dita sui WASD con l'illuminazione accesa

Quest'ultima, compatibile con la tecnologia AURA di ASUS, include non solo una gran quantità di preset e copritasto shine-through che la valorizzano, donandole una funzione pratica nelle situazioni di luce scarsa, ma può essere personalizzata tramite il software gratuito con regolazioni di fino per ogni singolo tasto.

Scheda tecnica ASUS ROG Strix Scope 2 RX