GTA: Netflix vuole un gioco della serie Rockstar nel suo catalogo, per il Wall Street Journal

Ricordiamo che su iOS e Android sono già disponibili vari giochi della serie GTA, compresi San Andreas, Vice City, GTA 3, Chinatown Wars. Inoltre, nonostante sia scomparso dai radar, Take-Two ha ancora intenzione di pubblicare la versione mobile di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition .

Allo stesso modo ha anche intenzione di continuare a ospitare nel catalogo giochi su licenza, come Bloons TD 6 e Dead Cells . A tal proposito, sempre secondo le fonti del Wall Street Journal, Netflix sarebbe interessata a pubblicare nel suo catalogo un gioco della celebre serie Grand Theft Auto tramite un accordo su licenza con Take-Two.

Per farlo ha intenzione di sfruttare le serie TV e film di successo , con giochi basati su Squid Game, Mercoledì, Tyler Rake, Sherlock Holmes e Black Mirror in arrivo nei prossimi mesi su Netflix Games.

Il report afferma che la compagnia sta prendendo provvedimenti per ampliare la sua offerta videoludica includendo giochi di "fascia alta" da fruire in streaming su TV o PC .

Grandi investimenti nel gaming, alla ricerca di un successo ancora non pervenuto

Tutti questi investimenti per potenziare il catalogo Netflix Games servono ad attrarre un numero maggiore di potenziali abbonati e mantenere quelli già iscritti più che dei guadagni diretti, visto che i giochi sono inclusi nel prezzo della sottoscrizione e non hanno microtransazioni o acquisti in-game opzionali. Si tratta tuttavia di un obiettivo ancora piuttosto lontano dal concretizzarsi.

A settembre 2023 i giochi di Netflix sono stati scaricati complessivamente 70,5 milioni di volte in tutto il mondo, una frazione delle centinaia di milioni di download di aziende come Roblox e Activision Blizzard con il suo Candy Crush Saga. Secondo le stime di Apptopia, meno dell'1% dei 238 milioni di abbonati di Netflix gioca quotidianamente ai suoi giochi. A questo punto sarà interessante scoprire se i presenti massicci investimenti in programma riusciranno a convincere un numero maggiore di persone a usufruire dei giochi di Netflix Games.