Marvel's Spider-Man 2, un video mostra il fast travel: il caricamento è istantaneo

La funzionalità fast travel di Marvel's Spider-Man è stata mostrata con un breve video che conferma come il caricamento del viaggio rapido sia davvero istantaneo, a prescindere dalla zona della mappa selezionata.

Abbiamo parlato di questo aspetto nella recensione di Marvel's Spider-Man 2, ma nonostante ciò vedere la feature in azione lascia sbalorditi per la rapidità dell'esecuzione: stavolta l'SSD di PS5 ha mostrato i muscoli, non c'è che dire.

Nel filmato Miles Morales seleziona una serie di zone dello scenario, dopodiché si riempie velocemente un indicatore e vediamo il personaggio che si dondola in zona. Tempo totale dell'operazione: circa quattro secondi.