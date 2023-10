Marvel's Spider-Man 2: quanto sono importanti le novità? Non molto

Arrivati al terzo capitolo, come vi spieghiamo nella nostra recensione , " non c'è nessuna differenza in termini strutturali, e forse è proprio questa la caratteristica più prevedibile del nuovo titolo Insomniac."

Il 20 ottobre 2023 sarà il giorno di Marvel's Spider-Man 2 , ma già da oggi gli appassionati possono iniziare a immergersi nella New York di Peter Parker e Miles Morales grazie alle recensioni dell'esclusiva PS5. Proprio a partire dalla nostra, possiamo vedere che l'opera di Insomniac Games è un buon gioco, con un ovvio difetto: non è certamente una rivoluzione.

Marvel's Spider-Man 2, un successo già visto

Kraven è uno dei nemici di Marvel's Spider-Man 2

Dopotutto, parliamo solo del terzo gioco di una saga e la mancanza di novità non è una stranezza per il mondo videoludico. Pensiamo a giochi come Call of Duty, Assassin's Creed e sportivi di varia natura: tutte opere che non rivoluzionano certo la propria formula di capitolo in capitolo e, anzi, quando cercano di cambiare sensibilmente le cose rischiano più che altro di non essere apprezzati.

Come vi diciamo noi per primi nella nostra recensione, "squadra che vince non si cambia, recita un noto proverbio, ma forse in questo caso sarebbe più adatto dirlo in inglese: if ain't broken don't fix it, se non si è rotto non cambiarlo. La serie Marvel's Spider-Man funziona in un certo modo e ha conquistato i suoi fan anche per questo."

Per molti giocatori è importante giocare ancora una volta al tipo di videogioco che hanno già amato e che sanno concederà loro ore e ore di divertimento, senza troppo impegno e fatica.

Inoltre, c'è da considerare l'altro lato della medaglia: ovvero il punto di vista degli sviluppatori e le loro necessità. Creare videogiochi è estremamente difficile, non solo perché creare modelli poligonali, scrivere testi, doppiare, animare e via dicendo richiede personale, soldi e tempo, ma anche perché creare una formula complessa composta da tantissimi elementi (combattimenti, movimento, esplorazione, struttura delle missioni tra principali e secondarie, elementi puzzle...) richiede mesi e spesso anni di tentativi e affinamento dietro le quinte, che noi non vediamo perché riceviamo solo il prodotto finito. Nemmeno l'esperienza di un team come Insomniac Games assicura che ogni nuova idea sia perfetta punto e basta.

Ricominciare da capo ogni volta è assolutamente impossibile e non è nemmeno necessario. Prima di avere i dati di vendita di Marvel's Spider-Man 2 ci vorrà un po' di tempo, ma possiamo già ora dire con tranquillità che il pubblico premierà la scelta di Insomniac Games, confermando (per l'ennesima volta) che non serve cambiare tutto per avere successo.