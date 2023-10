F1 23: patch 1.15 disponibile, ecco le novità introdotte

Il team aggiunge infine: "Il team di sviluppo sta continuando il suo duro lavoro apportando modifiche al gioco sulla base dei feedback condivisi dalla comunità. Se volete sapere quali problemi/bug sono stati messi in ordine di priorità in base a questo feedback, si prega di consultare questa pagina dedicata su EA Answers . Questa sezione verrà aggiornata periodicamente."

La nostra recensione di F1 23

Nella nostra recensione di F1 23, vi abbiamo spiegato che "F1 23 rappresenta la naturale evoluzione di una serie già ben assodata, fortemente legata a quanto di buono fatto in passato, senza però trascurare i trend moderni, inseguiti pure dalla stessa Formula 1. Bilanciare tutti questi elementi in un'unica esperienza rappresenta sempre una sfida enorme. Consapevoli di questo, riteniamo che F1 23 abbia tutte le carte in tavola per soddisfare chiunque abbia voglia di avvicinarsi al mondo della Formula 1 nel suo formato videoludico. I contenuti offerti sono molteplici e vari, con una roadmap di aggiornamenti e nuove aggiunte già ben definita negli studi di Codemasters."