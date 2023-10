Netflix Games: Dead Cells arriva a ottobre per gli abbonati

Netflix ha svelato due nuovi giochi che si uniranno al catalogo di giochi mobile fruibili senza costi aggiuntivi e pubblicità da tutti gli abbonati della piattaforma di streaming durante il mese di ottobre 2023. Nello specifico parliamo di Dead Cells: Netflix Edition e Slayaway Camp 2: Netflix & Kill.

In Slayaway Camp 2: Netflix & Kill i giocatori vestono i panni di Skullface, un killer folle e psicopatico. L'obiettivo sarà quello di eliminare dei campeggiatori nella maniera più cruenta e fantasiosa possibile, dai classici squartamenti con armi da taglio a massi fatti rotolare per i livelli per schiacciare le vittime di turno. Sarà disponibile dal 24 ottobre.

Ben più conosciuto Dead Cells, un roguelike 2D a scorrimento orizzontale con elementi da metroidvania in grado di vendere oltre 10 milioni di console tra PC, console e mobile e che sarà disponibile nel catalogo di Netflix Games dal 31 ottobre 2023 con tutti i numerosi DLC pubblicati finora, incluso Return to Castlevania, di cui potrete leggere la nostra recensione.