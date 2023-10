Metal Gear Solid, Jennifer Hale ha rivelato il suo compenso per il ruolo di Naomi

Jennifer Hale ha rivelato qual è stato il suo compenso per aver interpretato il personaggio di Naomi Hunter nel primo episodio di Metal Gear Solid, nel 1998: l'attrice ha percepito all'epoca 1200 dollari.

Hale ha parlato del suo ingaggio in un episodio del podcast My Perfect Console, al fine di sottolineare come i performer non guadagnino sulla base del successo della produzione a cui partecipano.

Nel caso di Metal Gear Solid, parliamo infatti di un titolo che ha incassato 176 milioni di dollari, stando alle parole dell'attrice: primo capitolo di un franchise che nel 2016 contava 49 milioni di copie vendute in totale.