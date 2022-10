Bayonetta 3: Hideki Kamiya torna su Twitter, Jennifer Hale parla dei compensi per i doppiatori

Hideki Kamiya, vice presidente di Platinum Games ed executive director di Bayonetta 3, è tornato su Twitter poche ore fa, per la gioia dei suoi fan. A quanto pare Kamiya aveva temporaneamente chiuso il suo account per via dei numerosi messaggi ricevuti a causa della dichiarazioni e la proposta di boicottare il gioco di Hellena Taylor, l'ex-doppiatrice della strega Cereza.

Nei giorni scorsi la Taylor ha spiegato su Twitter i motivi per cui non tornerà a doppiare la protagonista di Bayonetta 3: la doppiatrice afferma che per il ruolo gli è stato proposto un compenso di soli 4.000 dollari, una cifra del tutto inadeguata a suo avviso. L'attrice ha persino proposto ai giocatori di boicottare il gioco per sensibilizzare il pubblico sul tema dei collaboratori sottopagati nell'industria videoludica. Successivamente Kamiya ha risposto indirettamente alla Taylor, nel tentativo di smentire le sue accuse.

Nei giorni scorsi l'account del vicepresidente di Platinum Games è stato prima sospeso da Twitter, per poi sparire completamente dalla piattaforma ieri, con i fan che temevano avesse deciso di chiuderlo definitivamente.

Timori fortunatamente infondati, dato che poche ore fa Kamiya è tornato online su Twitter, pubblicando un messaggio dove lascia intendere di essersi preso solo una piccola pausa sabbatica dai social per sfuggire ai numerosi messaggi ricevuti in questi giorni.

"Ho visto tante persone cancellare e ripristinare i loro account in precedenza, e ora che l'ho fatto anche io, riesco a capire come ci sente... è liberatorio", ha detto Kamiya.

Nel frattempo Jennifer Hale, la nuova doppiatrice della strega Cereza in Bayonetta 3, ha pubblicato un comunicato su Twitter in risposta alle dichiarazioni di Hellena Taylor, dove afferma di sostenere il diritto di ogni attore di essere pagato adeguatamente, ma al tempo stesso chiede ai giocatori di non aver pregiudizi sul gioco, in quanto creato da un intero team di persone.

"Come membro di lunga data della comunità di doppiatori, sostengo il diritto di ogni attore di essere pagato bene e da anni sostengo la coerenza per questo", ha detto la Hale. "Chiunque mi conosca, o abbia fatto carriera, saprà che ho un grande rispetto per i miei coetanei e che sono un sostenitore di tutti i membri della comunità. Sono sotto un NDA e non sono libero di parlare di questa situazione. La mia reputazione parla da sé."

"Chiedo sinceramente a tutti di tenere a mente che questo gioco è stato creato da un intero team di persone laboriose e dedicate e spero che tutti manterranno una mente aperta su ciò che hanno creato. Infine, spero che tutti i soggetti coinvolti possano risolvere le loro divergenze in modo amichevole e rispettoso."

Vi ricordiamo che Bayonetta 3 sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch dal 28 ottobre 2022. Se ancora non lo avete letto, ecco il nostro ultimo provato prima della recensione.