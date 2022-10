Apex Legends: Eclissi, un trailer presenta Catalyst, la nuova leggenda

EA e Respawn oggi hanno svelato Apex Legens: Eclissi, il nuovo aggiornamento del battle royale che sarà disponibile dal 1 novembre 2022. Tra le novità dell'update c'è anche Catalyst, una nuova leggenda difensiva con un controllo notevole sul ferrofluido e protagonista di un trailer della serie "Storie di Frontiera" che svela alcuni dettagli sul suo background narrativo.

Come apprendiamo dal filmato in testa alla notizia, da adolescente su Boreas, Catalyst e il suo gruppo di amici giurarono di proteggere Cleo, la luna di Boreas, dalle mire della Hammond Robotics. Ma le tragiche conseguenze delle loro azioni cambiano le loro vite per sempre.

Maggiori informazioni su Catalyst e le sue abilità, nonché in generale sull'aggiornamento Eclissi di Apex Legends, verranno svelate nelle prossime settimane, man mano che ci avviciniamo all'inizio della nuova stagione, che vi ricordiamo è programma per il 1 novembre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.