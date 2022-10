The Legend of Heroes: Trails to Azure, data di uscita annunciata per PS4, Switch e PC

Gli sviluppatori di Nihon Falcom e il pubblisher NIS America hanno annunciato la data di uscita di The Legend of Heroes: Trails to Azure. Il debutto del gioco su PS4, Nintendo Switch e PC (via Steam, Epic Games Store e GOG) è fissato per il 17 marzo in Europa, il 14 marzo in Nord America e il 24 marzo in Australia e Nuova Zelanda. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer della storia, che potrete visualizzare nel player sottostante.

The Legend of Heroes: Trails to Azure è la conversione dell'omonimo capitolo uscito nel 2011 in Giappone prima su PSP e successivamente su altre piattaforma, ma finora mai uscito dal territorio asiatico. È il seguito di The Legend of Heroes: Trails from Zero, arrivato a fine settembre su PC, PS4 e Nintendo Switch.

Si tratta di un gioco di ruolo di stampo giapponese con combattimenti tattici a turni. La storia è ambientata pochi mesi dopo il precedente capitolo e vede ancora una volta come protagonista Lloyd Bannings e la Special Support Section che dovrà vedersela con la tensione sempre più crescente nello stato di Crossbell a causa delle due potenze politiche confinanti e misteriose organizzazioni con secondi fini che minano la stabilità del paese.

"La storia dell'aspirante eroe Lloyd Bannings continua in Trails to Azure! Ambientato pochi mesi dopo gli eventi di Trails from Zero, a Crossbell è stata raggiunta una pace temporanea e la Special Support Section si trova a godere di nuova fama grazie alle azioni eroiche compiute. La pace sarà però presto interrotta dall'avvento di varie organizzazioni con secondi fini. A fare da cornice alla tensione crescente c'è la sempre maggior pressione da parte dell'Erebonian Empire e della Republic of Calvard, con Crossbell nel mezzo. Adesso che la sicurezza della loro patria e le basi della loro squadra sono a rischio, Lloyd e i suoi alleati devono prepararsi ad affrontare le minacce incombenti. Ancora non sanno che Crossbell diventerà presto il palcoscenico di un intenso conflitto che ne determinerà il futuro...", recita la sinossi della trama.