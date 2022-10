YS IX: Monstrum Nox annunciata la versione PS5 con tutti i DLC, niente upgrade da PS4

NIS America e Nihon Falcom oggi hanno annunciato che YS IX: Monstrum Nox arriverà anche su PS5 con una versione ad hoc per la console di Sony che include tutti i DLC. La data di uscita è programma per la primavera del 2023. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che potrete visualizzare nel player sottostante. Come confermato da Gematsu, non sarà disponibile nessun percorso di upgrade per la versione PS5 dalla versione PS4.

Nel negozio NIS America Online Store sono stati aperti anche i preorder della Limited Edition della versione PS5 di YS IX: Monstrum Nox al prezzo di 89,99 dollari, che include una copia del gioco, la soundtrack ufficiale, un romanzo breve prequel intitolato "The Lost Sword", una collezione di cartoline illustrate, un puzzle da 200 pezzi e un box da collezione.

YS IX: Monstrum Nox è l'ultimo capitolo della longeva serie action RPG di Nihon Falcom con protagonista l'avventuriero Adol Christin uscito nei nostri lidi a febbraio dello scorso anno. Sulle nostre pagine trovate la recensione della versione PS4 di YS IX: Monstrum Nox.

"Il famoso avventuriero Adol "the Red" Christin e il suo compagno Dogi arrivano a Balduq, una città annessa all'Impero Romunico. Mentre Adol è in prigione, incontra una misteriosa donna di nome Aprilis che lo trasforma in un Monstrum, un essere con doni soprannaturali e il potere di esorcizzare i mostri", recita la sinossi del gioco.

"Ora, Adol deve allearsi con i suoi compagni Monstrum per respingere le temibili minacce che emergono da una dimensione oscura chiamata Grimwald Nox, oltre a svelare i misteri della maledizione del Monstrum e la verità dietro i disordini all'interno di Balduq."