Marvel's Spider-Man 2 è eccellente per Digital Foundry, dettagli su risoluzione e framerate

Digital Foundry ha pubblicato la sua approfondita analisi sul comparto tecnico di Marvel's Spider-Man 2, promuovendo a pieni voti la nuova esclusiva PS5 realizzata Insomniac Games.

Stando al parere dei tech enthusiast, Marvel's Spider-Man 2 mette sul piatto un comparto grafico di altissimo livello e con evidenti passi in avanti rispetto ai precedenti giochi della serie. Uno dei cambiamenti più semplici da notare riguarda i tempi di caricamento, praticamente inesistenti anche quando si cambia personaggio passando da un capo all'altro di New York.

A proposito, la Grande Mela virtuale di Insomniac Games è più viva e bella da vedere che mai. La densità della popolazione e del traffico è nettamente superiore a quella del primo Marvel's Spider-Man e allo stesso modo anche i dettagli degli edifici e della città sono molto più curati, le geometrie migliorate, c'è una maggiore varietà dei materiali e una migliore occlusione ambientale. Il tutto tra l'altro senza alcun fenomeno di pop-in, il che è impressionante in un gioco open world di questa caratura.

Un plauso è stato fatto anche al ray tracing, presente in tutte le modalità grafiche e non disattivabile, che in Marvel's Spider-Man 2 è stato utilizzato anche per gli specchi d'acqua e i VFX, come esplosioni, particellari e nuove di fumo, che a detta di Digital Foundry rappresenta la miglior implementazione di questa tecnologia in un open world su console.