Sony ha rinviato il lancio del fight stick FlexStrike per PS5 e PC

Il lancio del FlexStrike Wireless Fight Stick è stato rinviato da Sony, che nell'annunciare questa decisione non ha fornito una nuova data di uscita per il dispositivo, rimandando il tutto a future comunicazioni.
"Desideriamo condividere un aggiornamento sulla finestra di lancio del FlexStrike Wireless Fight Stick", si legge sul PlayStation Blog. "A causa di ritardi imprevisti nella produzione, il FlexStrike Wireless Fight Stick verrà lanciato in una data successiva rispetto a quella prevista. Condivideremo ulteriori aggiornamenti il prima possibile."
"Stiamo lavorando per garantire ai giocatori la migliore esperienza possibile con FlexStrike, per questo ci prenderemo del tempo aggiuntivo per completare gli ultimi ritocchi al prodotto. Ci scusiamo per questo rinvio e non vediamo l'ora di portare l'esperienza di FlexStrike alla community quando sarà disponibile."
"I giocatori che hanno effettuato la prenotazione del FlexStrike Wireless Fight Stick tramite direct.playstation.com possono verificare lo stato del proprio ordine sul sito web e riceveranno comunicazioni relative all'acquisto."
"Chi invece ha effettuato il preorder presso un altro rivenditore dovrà consultare gli aggiornamenti forniti direttamente da quest'ultimo o contattarlo per qualsiasi domanda."
Ritardi produttivi?
Annunciato esattamente un anno fa, il FlexStrike avrebbe dovuto completare la dotazione dei dispositivi da gaming Sony, offrendo agli utenti un'esperienza più precisa e coinvolgente con i picchiaduro a incontri.
I non meglio identificati "ritardi produttivi" citati dall'azienda potrebbero in effetti dipendere da qualsiasi cosa, alla luce delle difficoltà in cui versa l'industria dei componenti elettronici, ma a destare preoccupazione più che altro è il mancato annuncio di una nuova data.