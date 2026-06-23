SCUF Omega, la recensione del pro controller compatibile con PS5 e con analogici TMR

Cambia infatti il layout dei tasti posteriori, vengono aggiunti due pulsanti extra laterali e cinque tasti funzione (due dei quali programmabili su PlayStation 5, tutti su PC), i grilletti possono essere regolati in modo da diventare istantanei, tutti i pulsanti principali sono equipaggiati con interruttori meccanici Omron ed è possibile utilizzare l'app ufficiale per personalizzare l'esperienza d'uso. Al tempo stesso, forte di una vocazione principalmente competitiva, lo SCUF Omega rinuncia alle funzionalità peculiari del DualSense e non include dunque alcun tipo di vibrazione né trigger adattivi, pur mantenendo un prezzo decisamente importante: si parte da 239,99€ , andando poi a salire con la cifra a seconda delle opzioni aggiuntive.

SCUF Omega è il primo pro controller dell'azienda a introdurre gli stick analogici TMR (magnetoresistenza a tunneling) su PS5 , nell'ambito di un dispositivo che gode nuovamente della licenza ufficiale PlayStation. Rispetto al precedente Reflex tuttavia, le differenze non si fermano qui e vanno ad abbracciare anche design e funzionalità.

Caratteristiche tecniche dello SCUF Omega

Più vicino sul piano tecnologico e filosofico al Valor Pro Wireless che non al già citato Reflex, lo SCUF Omega è dotato di tripla connettività (USB cablata con un polling rate che su PC raggiunge i 1.000 Hz, 2,4 GHz a bassa latenza con dongle USB oppure Bluetooth 5.0) ed è compatibile con PS5, PC, iOS e Android. A proposito di smartphone o tablet, ve ne servirà ovviamente uno per utilizzare la SCUF App scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play.

Munito di una batteria integrata capace di garantire fino a diciassette ore di autonomia, il gamepad ha come caratteristica tecnica più importante la presenza degli stick analogici TMR: una tecnologia magnetica a prova di drifting che aumenta reattività e precisione, e che in questo caso vede anche la presenza di anelli autolubrificanti in grado di garantire una fluidità di movimento che si mantiene impeccabile nel tempo.

Rimuovendo l'ormai tradizionale faceplate magnetico dei gamepad SCUF è possibile accedere a due minuscoli selettori per impostare piattaforma e tipo di connessione (ma sarebbe stato più comodo un selettore posteriore, francamente), nonché sostituire gli stick: nella confezione sono presenti tre alternative (basso e concavo, alto e concavo, alto e convesso) che, in combinazione con le due levette di partenza, offrono un ampio ventaglio di possibilità. Risultano eventualmente sostituibili anche i quattro elementi del d-pad e i quattro tasti principali, agganciati magneticamente, ma vanno acquistati a parte.

Lo SCUF Omega di fianco alla sua custodia

I pulsanti posteriori abbandonano il layout in stile paddle in favore di un approccio che punta sull'integrazione dei comandi nel corpo del controller e finanche sulla libertà di azzerarli all'occorrenza: i due tasti posteriori centrali possono essere rimossi e gli slot coperti, laddove non servano. Come detto inoltre, sono stati aggiunti due tasti extra laterali che è possibile azionare con la base degli indici e che sono anch'essi rimovibili.

Programmare gli input posteriori e laterali è molto semplice e non necessita di software: basta tenere premuto il tasto Profilo che si trova in basso fra le due levette finché le luci del controller non lampeggiano, quindi premere contemporaneamente i due pulsanti che si desidera clonare. L'associazione verrà confermata dalla luce bianca dei tre tasti funzione centrali e si potrà procedere con l'abbinamento successivo oppure premere di nuovo il tasto Profilo per terminare.

Un dettaglio dei tasti extra laterali e dei grilletti dello SCUF Omega

Un'altra novità rispetto al Reflex sono i grilletti istantanei muniti di interruttori meccanici Omron ai fini di una maggiore precisione, ma che richiedono un piccolo sforzo per essere azionati. Se infatti nel Valor Pro Wireless era possibile eseguire questa operazione agendo su due selettori collocati sul retro del gamepad, nel caso dell'Omega le minuscole levette sono state inserite nei trigger stessi e spostarle con le unghie non è semplicissimo.

Arriviamo infine all'ultima novità, quella rappresentata dai cinque tasti funzione, che su PS5 sono in parte preimpostati: G2 abbassa il volume, G3 mette in muto il microfono o regola il Sidetone, G4 alza il volume, mentre G1 e G5 possono essere configurati liberamente utilizzando la SCUF App. Come detto, su PC tutti e cinque i G-Keys possono essere programmati liberamente.

Lo SCUF Omega senza il faceplate magnetico: qui stiamo sostituendo lo stick sinistro

Scheda tecnica SCUF Omega