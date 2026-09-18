Beast of Reincarnation, la patch 1.0.12 rende quasi tutti i filmati saltabili e corregge diversi problemi

Il nuovo aggiornamento di Beast of Reincarnation porta con sé una serie di modifiche pensate per rendere l'esperienza più fluida, intervenendo sia sulla gestione dei filmati sia su alcuni aspetti tecnici e problemi di progressione.

Novità tecniche

Sul fronte PC sono state inoltre migliorate le impostazioni dedicate a DLSS e Frame Generation. Le relative opzioni vengono ora adattate alla GPU utilizzata, distinguendo tra le schede RTX 40 e RTX 50. Utilizzando DLSS-Dynamic su monitor con frequenza di aggiornamento pari o superiore a 120 Hz è inoltre possibile impostare un frame rate obiettivo. L'aggiornamento aggiunge anche nuove opzioni alla configurazione dei comandi, permettendo di assegnare pulsanti alternativi per cambiare rapidamente gli slot delle munizioni dall'1 al 3.

La patch risolve anche diversi problemi tecnici. È stato corretto un errore che poteva impedire la corretta conclusione di alcune cutscene quando venivano saltate immediatamente dopo l'avvio, così come un problema relativo alle battute di Emma che potevano non essere visualizzate correttamente impostando l'inglese come lingua del doppiaggio.

Altre novità riguardano alcuni blocchi alla progressione presenti negli eventi e nelle battaglie contro i boss in diverse zone. È stato inoltre corretto un problema delle versioni distribuite su disco fisico che impediva di visualizzare correttamente alcuni indicatori relativi all'esplorazione quando il gioco veniva avviato senza installare gli aggiornamenti.

Gli sviluppatori hanno infine confermato che il lavoro su Beast of Reincarnation continuerà anche con le prossime patch. Tra gli interventi pianificati figura una modifica pensata soprattutto per il New Game+: dopo aver completato la zona Great Wall Terraces, sarà possibile scegliere se attraversare normalmente le tre aree successive, Pilgrim's Zone, Matsukawa Colony Zone e Fuji Frontier Zone, oppure saltarle per raggiungere più rapidamente la Capitale. L'opzione dovrebbe offrire ai nuovi giocatori maggiore libertà nel concentrarsi sulla storia. La parte migliore, come raccontato nella nostra recensione.