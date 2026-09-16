Balatro: il grosso update 1.1 è in ritardo ma contiene un sacco di novità

Sono passati un paio d'anni da quanto se n'è parlato la prima volta ma il grosso update 1.1 di Balatro è ancora in lavorazione, e sembra essere sempre più ricco ogni volta che l'autore torna a parlarne, cosa che pare anche giustificare i continui posticipi a cui va incontro.
Il fenomenale gioco di carte roguelike incentrato sul poker ma con una meccanica decisamente più ricca ed espansa è di fatto ancora in lavorazione, con LocalThunk che proprio di recente è tornata a parlare dell'update 1.1 riferendo alcuni dettagli interessanti al riguardo.
In particolare, lo sviluppatore è intervenuti su Discord per riferire alcuni aggiornamenti sullo sviluppo, mentre l'update sembra diventare sempre più ampio.
Svelate alcune caratteristiche
Non c'è ancora una data di uscita e, in effetti, nemmeno una finestra di lancio fissata, dunque a questo punto non sappiamo precisamente quando poterci aspettare questo aggiornamento 1.1, ma è certo che porterà diverse novità al gioco.
Bisogna ricordare che le prime voci sull'update arrivarono poco dopo l'uscita del gioco su PC, con il lancio che era previsto inizialmente per il 2025, spostato poi al 2026 e che potrebbe arrivare fino al 2027.
In ogni caso, questi sono gli elementi principali emersi finora:
- Almeno 4 nuovi Joker
- Messa a punto del nuovo sistema di voucher per regolare la frequenza con cui compaiono i buoni di Livello 2
- Un nuovo voucher di Livello 2 che si chiama Lunker, una carta che raffigura un potente pesce verde che sbatte la coda mentre cerca di liberarsi dall'amo conficcato nella bocca
- Il nuovo paletto blu impone -1 Scarto
- Nuova meccanica "quando una carta viene pescata nella mano", che "si applica anche quando si aprono i pacchetti dei tarocchi o spettrali"
- Casella di controllo 1.1 che è possibile attivare o disattivare
Non sappiamo però quando tutto questo potrà arrivare, dunque per il momento attendiamo informazioni più precise.